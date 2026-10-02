

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم سوپرلیگ کاراته بانوان سبک‌های آزاد امروز در گروه یک و دو برگزار شد تا چهره ۴ تیم صعود کننده به مرحله پایانی مشخص شود در گروه یک/

مرحله اول برگشت

پیشینه عمارت خرم ۸ - ستارگان ماتسوشیما ۸

هیات کاراته یزد ۸ - کیوکوشین lku هشت

مرحله دوم برگشت

هیئت کاراته یزد ۵ - ستارگان ماتسوشیما ۱۱

کیوکوشین Iku ده - پیشینه عمارت خرم ۷

مرحله سوم برگشت

کیوکوشین Iku سه - ستارگان ماتسوشیما ۱۵

پیشینه عمارت خرم ۹ - هیئت کاراته یزد ۹

در جدول رده بندی گروه یک

۱- ستارگان ماتسوشیما ۱۳ امتیاز تیمی ۷۴ امتیاز انفرادی

۲- هیات کاراته یزد ۱۱ امتیاز تیمی ۵۸ امتیاز انفرادی

۳- پیشینه عمارت خرم ۵ امتیاز تیمی ۴۰ امتیاز انفرادی

۴- کیوکوشین IKU با ۳ امتیاز تیمی ۳۳ امتیاز انفرادی

از گروه یک تیم‌های ستارگان ماتسوشیما و هیات کاراته یزد به عنوان تیم‌های اول و دوم به دور نهایی صعود کردند؛ و در گروه دو/

مرحله سوم برگشت

شهید زین الدین صفر - آینده داران ماتسوشیما ۱۸

آکادمی اسماعیلی ۹ - شهیداسلامی نسب ۶

مرحله چهارم برگشت

آینده داران ماتسوشیما ۵ - آکادمی اسماعیلی ۱۱

جدول رده بندی گروه دو

۱- اکادمی اسماعیلی ۱۶ امتیاز تیمی ۶۲ امتیاز انفرادی

۲- آینده داران ماتسوشیما ۱۵ امتیاز تیمی ۷۷ امتیاز انفرادی

۳- شهید اسلامی نسب ۷ امتیاز تیمی ۵۶ امتیاز انفرادی

۴- شهیدزین الدین ۳ امتیاز تیمی ۳۶ امتیاز انفرادی

از گروه دو تیم‌های آکادمی اسماعیلی و آینده داران ماتسوشیما به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله نهایی صعود کردند.

تیم هشتمین خورشید از گروه ۲ نیز از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد.