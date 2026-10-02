پخش زنده
امروز: -
هفته چهارم سوپرلیگ کاراته بانوان سبکهای آزاد جمعه ۱۰ مهرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم سوپرلیگ کاراته بانوان سبکهای آزاد امروز در گروه یک و دو برگزار شد تا چهره ۴ تیم صعود کننده به مرحله پایانی مشخص شود در گروه یک/
مرحله اول برگشت
پیشینه عمارت خرم ۸ - ستارگان ماتسوشیما ۸
هیات کاراته یزد ۸ - کیوکوشین lku هشت
مرحله دوم برگشت
هیئت کاراته یزد ۵ - ستارگان ماتسوشیما ۱۱
کیوکوشین Iku ده - پیشینه عمارت خرم ۷
مرحله سوم برگشت
کیوکوشین Iku سه - ستارگان ماتسوشیما ۱۵
پیشینه عمارت خرم ۹ - هیئت کاراته یزد ۹
در جدول رده بندی گروه یک
۱- ستارگان ماتسوشیما ۱۳ امتیاز تیمی ۷۴ امتیاز انفرادی
۲- هیات کاراته یزد ۱۱ امتیاز تیمی ۵۸ امتیاز انفرادی
۳- پیشینه عمارت خرم ۵ امتیاز تیمی ۴۰ امتیاز انفرادی
۴- کیوکوشین IKU با ۳ امتیاز تیمی ۳۳ امتیاز انفرادی
از گروه یک تیمهای ستارگان ماتسوشیما و هیات کاراته یزد به عنوان تیمهای اول و دوم به دور نهایی صعود کردند؛ و در گروه دو/
مرحله سوم برگشت
شهید زین الدین صفر - آینده داران ماتسوشیما ۱۸
آکادمی اسماعیلی ۹ - شهیداسلامی نسب ۶
مرحله چهارم برگشت
آینده داران ماتسوشیما ۵ - آکادمی اسماعیلی ۱۱
جدول رده بندی گروه دو
۱- اکادمی اسماعیلی ۱۶ امتیاز تیمی ۶۲ امتیاز انفرادی
۲- آینده داران ماتسوشیما ۱۵ امتیاز تیمی ۷۷ امتیاز انفرادی
۳- شهید اسلامی نسب ۷ امتیاز تیمی ۵۶ امتیاز انفرادی
۴- شهیدزین الدین ۳ امتیاز تیمی ۳۶ امتیاز انفرادی
از گروه دو تیمهای آکادمی اسماعیلی و آینده داران ماتسوشیما به عنوان تیمهای اول و دوم به مرحله نهایی صعود کردند.
تیم هشتمین خورشید از گروه ۲ نیز از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد.