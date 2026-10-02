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فرمانده انتظامی گلوگاه از پاسخگویی به ۲ هزار تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سید احمد خشور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه گلوگاه گفت: وظیفه پلیس تأمین امنیت و صیانت از جان و اموال مردم است و کارکنان انتظامی شهرستان در این مسیر پاسخگوی ۲ هزار تماس مردم با ۱۱۰ بودهاند.
وی افزود: در بسیاری از تماسهای تلفنی با مرکز ۱۱۰، مأموران پلیس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با متخلفان برخورد کردند.
فرمانده انتظامی گلوگاه با اشاره به برخورد با برهمزنندگان امنیت و آرامش مردم گفت: برخورد پلیس با متخلفان قاطع و قانونی است.
سرهنگ خشور همچنین از برخورد با فروشندگان، عوامل توزیع و خردهفروشان مواد مخدر در شهرستان خبر داد و گفت: با دستور دادستان، متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.
وی موفقیت فرماندهی انتظامی شهرستان را مرهون همکاری مردم و تعامل با دستگاه قضایی دانست و افزود: کرامت مردم، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و تکریم خانوادههای معظم شهدا از مهمترین تکالیف شغلی و شرافتی کارکنان انتظامی گلوگاه است.
فرمانده انتظامی گلوگاه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا و شهدای هشت سال دفاع مقدس، بهویژه شهدای نیروی انتظامی گفت: خانوادههای معظم شهدا چراغ راه و الگوی کارکنان انتظامی برای ادامه مسیر صیانت و پاسداری از کشور هستند.