انصارالله یمن استفاده آشکار از مقدسات اسلامی و اتهام زنی‌های باطل و دروغین علیه ملت یمن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد دشمن متجاوز سعودی بار دیگر به سوء استفاده آشکار از مقدسات اسلامی و اتهام زنی‌های باطل و دروغین خود علیه ملت یمن روی آورده است.

شبکه تلویزیونی المسیره، نیز گزارش داد: سازمان اوقاف و ارشاد یمن ادامه اقدام نظام سعودی در وارد کردن دو مسجد مقدس مکه و مدینه به تبلیغات سیاسی و نظامی خود علیه ملت یمن را به شدت محکوم کرد.