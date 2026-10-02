به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضور مردم در میادین شهری با صلابت به شب ۲۱۵ رسید و مردم همچنان بر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان تاکید دارند.

مردم خستگی ناپذیر با هوشیاری و حضور غرورآفرین خود در کنار نیرو‌های مسلح قدرتمند کشورمان، اقتدار و ابرقدرت بودن ایران را تضمین کرده‌اند.

ابرقدرتی ایران اکنون بر کسی پوشیده نیست، اما تعبیر و نگاه رهبر معظم انقلاب در این خصوص حقیقت ماجرا را به خوبی بازنمایی می‌کند و ایران را ابرقدرت دانستند.

بی تردید یکی از جلوه‌های ابرقدرت بودن نظام پشتوانه مستحکم مردمی و حضور مردم است و حالا این حضور از هفت ماه هم عبور کرده و به یک گفتمان ملی تبدیل شده است.