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حضور با صلابت شبانه مردم اراک در میدان شهدا به شب ۲۱۵ رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضور مردم در میادین شهری با صلابت به شب ۲۱۵ رسید و مردم همچنان بر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان تاکید دارند.
مردم خستگی ناپذیر با هوشیاری و حضور غرورآفرین خود در کنار نیروهای مسلح قدرتمند کشورمان، اقتدار و ابرقدرت بودن ایران را تضمین کردهاند.
ابرقدرتی ایران اکنون بر کسی پوشیده نیست، اما تعبیر و نگاه رهبر معظم انقلاب در این خصوص حقیقت ماجرا را به خوبی بازنمایی میکند و ایران را ابرقدرت دانستند.
بی تردید یکی از جلوههای ابرقدرت بودن نظام پشتوانه مستحکم مردمی و حضور مردم است و حالا این حضور از هفت ماه هم عبور کرده و به یک گفتمان ملی تبدیل شده است.