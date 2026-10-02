به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در نماز جمعه گرگان با اشاره به واقعه ۱۳ مهر ۱۳۵۷، یعنی تبعید حضرت امام (ره) از عراق و هجرت ایشان به پاریس گفت: دشمنان در آن زمان تصور می‌کردند با اخراج امام از عراق و ممانعت کویت از ورود ایشان، مسیر نهضت مسدود خواهد شد؛ غافل از آنکه تصمیم امام برای عزیمت به پاریس، پنجره‌ای به روی جهان گشود.

وی ادامه داد: پاریس به فضایی تبدیل شد که تمام رسانه‌های جهان متوجه کلام امام شدند و اهداف متعالی انقلاب اسلامی در گستره‌ای جهانی تبیین گردید. این نقطه، سرآغاز پیروزی بزرگ ملت ایران و وقوع «معجزه قرن» شد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر دستاورد استقلال کشور، گفت: اگر انقلاب اسلامی هیچ خدمتی جز همین یک دستاورد نداشت، کافی بود؛ اینکه کشور را که در «حلقوم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها» بود و تمامی ارکان مدیریتی و حتی انتخاب وزرا و وکلا در سفارتخانه‌های آنان تنظیم می‌شد، بیرون کشید. امروز ایران، کشوری مستقل و متکی‌به‌خود است که اگرچه در مسیر کار‌های بزرگ، با مشکلاتی هم روبروست -که امری طبیعی است-، اما عظمتِ این استقلال با هیچ‌چیز قابل‌مقایسه نیست.

وی با اشاره به گرامیداشت ۱۵ مهرماه «روز ملی روستا و عشایر»، نگاه کلان به این مناطق را مورد بازنگری قرار داد و اظهار داشت: صرفِ ارائه خدمات عمومی به روستا‌ها کافی نیست؛ اگر مشکلات ساختاری روستا‌ها حل نشود، روند مهاجرت تداوم خواهد یافت. راهکار اساسی، ماندگاری روستایی در زادگاه و تبدیل او به یک «تولیدکننده توانمند» است.

وی با تأکید بر اینکه نباید روستاییان تنها تولیدکننده مواد خام باقی بمانند، افزود: متأسفانه در حال حاضر ارزش‌افزوده‌ای که پس از فرآوری محصولات کشاورزی و دامی ایجاد می‌شود، نصیب دلالان و دیگران می‌گردد. برای جلوگیری از این آسیب، باید تمام زنجیره‌های پس از تولید نیز در اختیار روستاییان قرار گیرد. ما نیازمند تغییر نگاهِ روستاییان به مقوله تولید و همچنین حمایت‌های قانونی و برنامه‌ریزی‌های دقیقِ دولتی هستیم تا شاهد «مهاجرت معکوس» باشیم.

امام‌جمعه گرگان به مناسبت ۱۶ مهرماه «روز جهانی کودک»، ضمن انتقاد صریح از شعار‌های توخالیِ مدعیانِ حقوق بشر گفت: بسیار جای تعجب است که چگونه مدعیانِ حمایت از کودکان، خود عاملِ اصلیِ کشتار آنها در جنگ‌ها و فجایعی همچون غزه هستند. کودک‌کشیِ نظام‌مند و ادعای حقوق بشر، دو روی سکه متناقضِ غرب است.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در تکریم کودکان، تصریح کرد: دستورِ نبوی این است که هر کس کودکی دارد، باید در رفتار با او کودکانه رفتار کند. در مکتب اسلام، دو رکنِ اساسی برای تربیت کودک وجود دارد: اول «محبتِ هوشمندانه» (نه افراطی که موجب بی‌خاصیتی شود) و دوم «تکریم و شخصیت‌بخشی».

وی افزود: اگر ما فرزندان خود را با شخصیت بار بیاوریم، آنان در آینده انسان‌هایی خواهند شد که مصالح کشور، عزت ملت و استقلالِ میهن را فدای مطامع مادی نمی‌کنند. همان‌گونه که رسول‌الله (ص) فرمودند: «هر کس رحم ندارد، مشمول رحمت الهی نمی‌شود»، ما مسلمانان نیز با تأسی به این آموزه‌ها، بیش از هر جریانِ مدعیِ جهانی، مدافعِ حقوق و کرامت انسانیِ کودکان هستیم.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، گفت: امنیت، نظم، انضباط و قانون‌مداری در جامعه، مرهون مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و مرزبانی است.

وی افزود: اگر حضور مقتدرانه و مداوم این عزیزان در شهرها، خیابان‌ها، صحرا‌ها و مرز‌های کشور نباشد، بی‌شک شاهد بروز مشکلات عدیده‌ای خواهیم بود. ایشان ضمن قدردانی از ایثار این نیرو‌های جان‌برکف، برای آنان توفیق روزافزون در مسیر عمل به مسئولیت‌های خطیر محوله از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت نمود.