سردار ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس با حضور در میز خدمت نیروی انتظامی از کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مهم و رشد چشمگیر کشفیات مواد مخدر و کالای قاچاق در شش ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان فارس با حضور در میز خدمت نیروی انتظامی از کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مهم و رشد چشمگیر کشفیات مواد مخدر و کالای قاچاق در شش ماه گذشته خبر داد و بر ضرورت برخورد عادلانه با قانون برای تقویت اقتدار پلیس تأکید کرد.

سردار ملکی همزمان با هفته نیروی انتظامی، با حضور در میز خدمت که با هدف پاسخگویی مستقیم و بی‌واسطه به مسائل شهروندان و با مشارکت تمامی پلیس‌های تخصصی برگزار شد ، عملکرد شش‌ماهه این نیرو را تشریح کرد.

وی با ارائه آمار و ارقام دقیق، از دستاورد‌های قابل توجه پلیس استان در مقابله با جرائم خبر داد.

بر اساس گزارش منتشر شده، میزان سرقت‌های مهم با ۳۷ درصد کاهش رو‌به‌رو شده و دستگیری سارقان نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بیش از ۱۲.۵ تن مواد مخدر با رشد ۴۶ درصدی کشف شده است.

سردار ملکی در ادامه افزود: در زمینه مبارزه با جرائم دیگر، بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ مورد سرقت در شش ماه گذشته ثبت شده و حدود ۸۸۴ نفر از اراذل و اوباش نیز دستگیر شده‌اند. همچنین کشفیات کالای قاچاق با رشد ۱۱۵ درصدی، بیش از ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق با افزایش ۱۴۵ درصدی و توقیف ۱۴۴ دستگاه تانکر سوخت، از دیگر دستاورد‌های این نیرو در دوره مذکور است.

فرمانده انتظامی فارس در سخنرانی خود در جمع نمازگزاران شیرازی با اشاره به شعار هفته انتظامی تحت عنوان «پلیس، مجاهد ملت، مبعوث ایران سرافراز»، تأکید کرد: اقتدار واقعی پلیس زمانی شکل می‌گیرد که بر پایه قانون عمل و با رعایت عدالت و بی‌طرفی، اعتماد عمومی را جلب کند.

وی از مردم خواست با رعایت قانون، گزارش به‌موقع جرائم و حمایت از شفافیت، مجموعه انتظامی را در مسیر تأمین امنیت یاری کنند.