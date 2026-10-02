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آسمان چهارمحال و بختیاری با وزش باد شدید و بارش رگبار همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس هواشناسی استان گفت:بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده، در سطح استان آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر، در پارهای نقاط رگبار و رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و و در بعضی ساعات غبار رقیق پیش بینی میشود.
قطره افزود:برای فردا شدت ناپایداریها برای منطقه کوهرنگ و بخشهایی از شهرستانهای اردل، فارسان، شهرکرد و بن بیشتر است.
وی گفت:در سه روز آینده دمای هوا روند کاهش نسبی دارد. در این خصوص هشدارهای زرد هواشناسی شماره ۳۳ و هشدار نارنجی شماره ۱۱ صادر شده است.