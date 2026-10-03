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در آیینی برای دومین سال متوالی زنگ مدرسه داری و مدرسه یاری در روستای علی آباد ملاعلی شهرستان برخوار نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛صادقی خیر مدرسه ساز برخواری گفت: نواختن زنگ مدرسه داری و مدرسه یاری در واقع ادامه حمایت خیران برای مدرسه سازی و ارتباط خیر با مدرسه برای رفع نیازهای جاری مدرسه است.
وی گفت: این زنگ برای تشویق خیران در سراسر کشور برای ارتباط گیری با مدارس نواخته شده است و وظیفهای کوچک در قبال آینده سازن کشور است.
مدیر کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان در این آیین گفت: خیرین استان اصفهان در ساخت، بازسازی و نوسازی مدارس پیشتاز کشور هستند و امروز در مدرسه داری و مدرسه یاری هم پیشگام شدهاند.
ناصر فتحی افزود: مدرسه داری و مدرسه یاری حمایت از دانش آموزان، رفع نیازهای مدرسه و جلوگیری از رسیدگی به نیازهای جاری مدارس را به همراه دارد.
محمدرضا نظریان مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم در این آیین گفت: امسال این زنگ به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نواخته شد و آیین مدرسه داری و مدرسه یاری، تقویت همدلی و وحدت بین دانش آموزان و خیران است.
اجرای گروه سرود، تجلیل از خانواده شهدا و خیر مدرسه ساز و شبیهسازی مدرسه شجره طیبه میناب از برنامههای این آیین بود.