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نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر نقش محوری امنیت در جامعه، امنیت کنونی را مرهون تلاشهای فراجا دانست و تصریح کرد برای حفظ نظم و قانون، همه دستگاههای اجرایی باید وظایف خود را به صورت دقیق و تفکیکشده انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولیفقیه در استان فارس با تأکید بر نقش محوری امنیت در جامعه، امنیت کنونی را مرهون تلاشهای فراجا دانست و تصریح کرد برای حفظ نظم و قانون، همه دستگاههای اجرایی باید وظایف خود را به صورت دقیق و تفکیکشده انجام دهند.
آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز، با گرامیداشت هفته فراجا، امنیت را خط قرمز جامعه دانست و اظهار داشت: دشمن با پی بردن به نقش تعیینکننده امنیت در ثبات کشور، تلاش کرد با اقدام علیه مراکز فرماندهی این نیرو، نظم جامعه را مختل کند، اما مجاهدتهای فراجا این توطئهها را خنثی کرد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادها افزود: همه دستگاهها باید نقش خود را به تفکیک و به بهترین شکل انجام دهند تا قانون بهدرستی اجرا شود؛ چرا که با انجام دقیق وظایف از سوی هر دستگاه، بسیاری از ناهنجاریهای موجود در جامعه برطرف میشود .
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز روستا و عشایر، نقش این قشر را در پایداری اقتصادی کشور حیاتی خواند و گفت: عشایر و روستاییان با تلاش بیوقفه خود، نقشی کلیدی در حفظ اقتصاد کشور ایفا کردهاند و اجازه نداده اند دشمن در جنگ اقتصادی به اهداف خود دست یابد.
آیتالله دژکام همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه سراسری نماز، بر اهمیت این فریضه در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: اقامه نماز زمینهساز موفقیت در کارها، گشایش در روزی و پیروزی در مواجهه با چالشهای اقتصادی و اجتماعی میشود.