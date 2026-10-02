لایروبی رودخانه کن همزمان با آغاز بارشهای پاییزی
همزمان با آغاز بارشهای پاییزی، عملیات لایروبی رودخانه کن با هدف افزایش ظرفیت عبور آب و پیشگیری از طغیان رودخانه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
عملیات لایروبی رودخانه کن همزمان با آغاز بارشهای پاییزی در دو مرحله مکانیزه و دستی و در سه بخش مختلف رودخانه اجرا شد.
بخش نخست عملیات در محدوده حدفاصل باغات کن تا پل بزرگراه شهید همت، بخش دوم در محدوده بوستان جوانمردان از پل کن تا پل بزرگراه شهید حکیم و بخش سوم از پل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید حجازی انجام شد.
اجرای این عملیات با هدف آمادهسازی مسیر رودخانه برای فصل بارندگی و افزایش ظرفیت عبور آب انجام شده و پیشبینی میشود به کاهش احتمال آبماندگی و پیشگیری از طغیان رودخانه کن در زمان بارشها کمک کند.