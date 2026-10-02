نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: کشور ما توانست با دو ابرقدرت پوشالی هماوردی کند که از برخی مجموعه‌های نظامی جهانی هم کمک گرفتند و به گفته مسئولان اروپایی پنج هزار پرواز به کمک آمریکا آمد و پدافند کشور‌های مختلف را به کار گرفتند، اما نتوانستند ایران اسلامی را به زانو در بیاورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام و المسلمین صلح میرزایی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیامی که به مناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید نصرالله رضوان الله علیه صادر فرمودند تعبیری داشتند که برخی از ناظران بین المللی ایران را قدرت چهارم جهان قلمداد کرده‌اند. ایشان فرمودند اگر ما با محاسبات الهی به جمهوری اسلامی و عظمت ملت ایران نگاه کنیم ما ابرقدرت اول جهان هستیم به لحاظ مناسبات الهی اینجا همان جایی است که من فکر می‌کنم پیوند این دو پیام معلوم می‌شود، یعنی هم پیام به اجلاس نماز و هم پیامی که به مناسبت هفته دفاع مقدس داده شد.

وی افزود: مومنان عالم موظف هستند بر اساس دستور خداوند متعال در قرآن کریم که فرمود همه‌ی آنچه که از قدرت دفاعی لازم دارند برای بازدارندگی را به دنبالش بروند و در بالاترین سطح ممکن و توانشان اینها را کسب کنند. همان کاری که امام شهید ما و دانشمندان صنعت دفاعی ما و رزمندگان صنایع نظامی ما به دنبال این مسئله رفتند و کشور ما در مقوله دفاع به سطح بالایی رسید که توانست با دو ابرقدرت پوشالی دارای سلاح اتمی هماوردی کند و این‌ها هر چقدر هم ادعا کردند و نیرو‌های مختلفی آوردند و از برخی مجموعه‌های نظامی جهانی کمک گرفتند موفقیتی به دست نیاوردند. کما اینکه شنیدیم در خبر‌ها مسئولان اروپایی گفتند که پنج هزار پرواز به کمک آمریکایی‌ها آمدند، پدافند کشور‌های مختلف را به کار گرفتند، اما نتوانستند ایران اسلامی و مردم عزیز ایران را به زانو دربیاورند و خودشان الان مستاصل شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان گفت: اینکه شما می‌بینید ترامپ ملعون دچار هذیان گویی می‌شود به خاطر همین است. اینکه دقیقا نمی‌دانند باید چه کار کنند و منتظر یک اتفاقی هستند که از این منجلابی که ایجاد کرده‌اند بیرون بروند به خاطر همین است. در مقوله مادی تلاش امام شهید این بود که به بالاترین ابزار‌ها فراهم شود. قاعدتا نیازمندی به رشد علمی داشتیم. آن بحث جنبش نرم افزاری علمی را ایشان دنبال کردند بحث نیاز به برخی از عناصر مادی دیگر که معمولا بیشتر در چشم‌ها می‌آید از همین مصادیق است.

وی افزود: عنصر انسجام در پیام رهبر عزیزمان به دولتمردان هم به مناسبت هفته دولت بسیار مهم است. ایشان اشاره فرمودند که در هر کاری که مسئولان دارند انجام می‌دهند باید پیوست انسجام اجتماعی را لحاظ کنند. خداوند متعال در قرآن کریم نعمتی را برمی شمارد. این اخوت و برادری را که بین مومنان ایجاد می‌شود. بعد از نه اسفند این بعثتی که اتفاق افتاد و مردم ما با هر رنگ با هر زبان و با هر لهجه و با هر قومیت و با هر میزان تدیّن در کنار هم قرار گرفتند. برخی از هموطنانمان که خارج از ایران بودند با چشمان اشکبار برگشتند و گفتند می‌خواهیم کنار مردم باشیم. دیدید در برخی از گزارش‌هایی که همکاران شما پخش می‌کنند کسانی که سال‌ها خارج از کشور بودند با افتخار آمدند پرچم مقدس جمهوری اسلامی و پرچم خونخواهی امام شهید و شهدای مظلوم و معصوم ما را گرفتند و می‌گویند من آمده‌ام برای همین کار و خیلی از آن‌هایی هم که نمی‌توانند بیایند هم دلشان اینجا است.

حجت الاسلام و المسلمین صلح میرزایی گفت: این انسجامی که مردم ما دارند هم یکی از قدرت‌هایی است که کمتر در کشور‌های دیگر دیده می‌شود، اما آن محاسبات الهی می‌آید و این فاصله را پر می‌کند. ببینید در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید که اگر بیست مومن صابر کنار هم قرار بگیرند در برابر دویست نفر از دشمنان، یعنی عدد یک به ده است، اگر صابر باشند و ایمان کافی و لازم برای این مقاومت داشته باشند می‌توانند آن دویست نفر را شکست بدهند. کما اینکه در آن داستان طالوت و جالوت در سوره بقره اشاره می‌کند. این محاسبات مادی می‌آید به ابزار نگاه می‌کند، به تعداد نگاه می‌کند، به امکانات نگاه می‌کند، به پیمان‌هایی که بین اشرار عالم ممکن است بسته شود نگاه می‌کند و یک ارزیابی ارائه می‌دهد.

وی افزود: ما هم البته باید برویم به دنبال اینکه تا جایی که می‌توانیم امکانات مادی را فراهم کنیم. برای خودمان هم برای زندگی بهتر مردممان و هم برای ایجاد رفاه برای مردم مان و هم برای کم کردن مشکلات. این آرزویی که امام شهید بار‌ها دنبالش کردند از اولین دیدار‌هایی که با هیئت دولت در دولت سازندگی داشتند. چند ماه بعد از رهبری شان و تشکیل دولت سازندگی ایشان می‌گوید این حرف حرف غلطی است که بعضی‌ها فکر می‌کنند اسلام با رفاه و با زندگی خوب مردم مشکلی دارد. می‌گویند که انبیا به دنبال این بودند با زندگی خوب مردم خدای ناکرده مشکلی دارند. ایشان می‌گویند انبیا به دنبال این بودند که مردم زندگی مرفه داشته باشند البته دلبسته دنیا نشوند، تجمل گرا نشوند، اشراف گرا نشوند، ولی زندگی خوب در مسکن شان، در تغذیه شان، در بهداشتشان، در شغلشان در همه این‌ها حتی در تفریح و سرگرمی شان دیگر در پیام‌هایی که امام شهیدمان می‌دادند.

عضو مجلس خبرگان ادامه داد: ایشان به مسئولین صدا و سیما می‌گفتند بحث تفریح و سرگرمی مردم هم مهم است. ما این بحث‌ها را باید دنبال کنیم، اما در این بخش یک فاصله‌ای ما همیشه داشته‌ایم در طول تاریخ نسبت به آن جبهه کفار و استکبار. کارتل‌های اقتصادی در اختیار آنها است رسانه‌ها در اختیار آنها است سینما و هنر را در اختیار دارند و بالاخره قدرت‌های نظامی و تولیدات علمی که در مسیر ضرر بشر قرار می‌گیرند با آنها بوده. چطور می‌شود؟! ما این فاصله را پر کردیم این برمی گردد به همان بحث کمک‌های الهی.