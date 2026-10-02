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ابوالفضل نجفیان و علی رزمیان دانش آموزان تکواندوکار مرودشتی پس از کسب نشان طلا به تیم ملی دانشآموزی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانش آموزان تکواندوکار مرودشتی در رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو دانشآموزی زیر ۱۸ سال کشور با کسب نشان طلا به عضویت تیم ملی درآمدند و در بیستمین دوره رقابتهای جهانی ورزش دانشآموزی "ژیمنازیاد" قرار گرفتند.
علی رزمیان و ابوالفضل نجفی بهترتیب شاگردان مسعود کاظمپور و جواد رحیمی با غلبه بر حریفان خود عنوان قهرمانی رقابتهای انتخابی را به دست آوردند و جواز حضور در اردوی تیم ملی تکواندوی دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند.
همچنین در این رقابتها، امیرعلی رجبی و محمدرضا زارع دیگر نمایندگان شایستهی مرودشت در این مسابقات در جایگاه دوم ایستادند و صاحب گردن آویز نقره شدند.
بیستمین دوره مسابقات المپیک دانشآموزی جهان از ۱۲ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۵ در ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد.