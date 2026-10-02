مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین گفت: میزان تولید فولاد آلیاژی در این مجتمع به ۲۵ درصد بیش از ظرفیت اسمی کارگاه ذوب و فولادسازی رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، عطارد گودرزی افزود: این میزان تولید در شرایطی محقق شده که بخش صنعت با محدودیت‌ها و چالش‌های بیرونی روبه‌روست و استمرار تولید، حاصل هماهنگی و کار تیمی در بخش‌های مختلف مجتمع بوده است.

او گفت: بخش‌های بازرگانی، مالی، منابع انسانی، مهندسی، فنی و پشتیبانی با ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت تولیدی، در دستیابی به این میزان تولید نقش داشته‌اند.

مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین تأکید کرد: افزایش تولید فولاد آلیاژی می‌تواند به تأمین نیاز صنایع راهبردی کشور کمک کند و زمینه کاهش وابستگی به محصولات مشابه خارجی را فراهم آورد.