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مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین گفت: میزان تولید فولاد آلیاژی در این مجتمع به ۲۵ درصد بیش از ظرفیت اسمی کارگاه ذوب و فولادسازی رسیده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، عطارد گودرزی افزود: این میزان تولید در شرایطی محقق شده که بخش صنعت با محدودیتها و چالشهای بیرونی روبهروست و استمرار تولید، حاصل هماهنگی و کار تیمی در بخشهای مختلف مجتمع بوده است.
او گفت: بخشهای بازرگانی، مالی، منابع انسانی، مهندسی، فنی و پشتیبانی با ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت تولیدی، در دستیابی به این میزان تولید نقش داشتهاند.
مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین تأکید کرد: افزایش تولید فولاد آلیاژی میتواند به تأمین نیاز صنایع راهبردی کشور کمک کند و زمینه کاهش وابستگی به محصولات مشابه خارجی را فراهم آورد.