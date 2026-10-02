با ورود سامانه بارشی جدید، آسمان غرب کشور، دامنه‌های البرز و زاگرس و بخش‌هایی از جنوب، ابری و بارانی گزارش شده است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت این سامانه، امروز و فردا برای ۱۸ استان «هشدار نارنجی» صادر کرده است.

وضع جوّی در جنوب آذربایجان‌ غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز و تهران، گیلان، مازندران، همچنین شرق و شمال هرمزگان، نواحی جنوبی استان‌های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان در سطح نارنجی قرار دارد.

برای کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، ارتفاعات سمنان و گلستان نیز بارش باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده است.

به هموطنان توصیه شده، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.