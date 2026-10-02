مردم همیشه در صحنه خوزستان ، در دویست و پانزدهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی ، ندای الله اکبر در حمایت از رزمندگان مدافع وطن سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دویست و پانزدهمین شب از اجتماعات مردمی مردم انقلابی خوزستان به مانند شب‌های گذشته با حضور حماسی خود بیعت مجدد خود را با مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند.

مردم شجاع خوزستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا میثاق دوباره خود را با آرمان‌های امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) اعلام کردند.