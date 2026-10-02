نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است و نباید در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی کوتاه آمد.

تأکید امام جمعه اردبیل بر ایستادگی مقابل فشارهای خارجی و حفظ وحدت و اقتدار ملی

تأکید امام جمعه اردبیل بر ایستادگی مقابل فشارهای خارجی و حفظ وحدت و اقتدار ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردبیل، با اشاره به تشدید تحریم‌ها و تهدیدهای اخیر آمریکا افزود: امنیت و اقتدار کشور در گرو حفظ همبستگی، هوشیاری و ایستادگی مردم و مسئولان است.

امام جمعه اردبیل همچنین با انتقاد از وابستگی برخی کشورهای منطقه به سیاست‌های آمریکا گفت: حاکمیت ملی و استقلال کشورها نباید تحت تأثیر دستور و فشار قدرت‌های خارجی قرار گیرد و ملت‌ها باید بر اساس منافع ملی خود تصمیم‌گیری کنند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از مردم خواست دارایی‌های ارزی خود را به جای نگهداری در منازل، در مسیر سپرده‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی قرار دهند.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، همه در برابر تقویت توان اقتصادی کشور مسئولیت دارند و همراهی مردم می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و ناکام ماندن برنامه‌های دشمن کمک کند.

آیت‌الله عاملی در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات، این حضور را نشانه همبستگی، هوشیاری و همراهی مردم با کشور عنوان کرد.