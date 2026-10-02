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حجتالاسلام شمسالله سراج گفت: مسئولان باید برای مهار گرانی و ایجاد ثبات در قیمت کالاها تدبیری جدی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خطیب موقت نماز جمعه با اشاره به مطالبه مردم در خصوص ثبات بازار برای نظم بخشی به کسب و کارها اظهار کرد: گرچه دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور تلاش میکند؛ اما بیثباتی قیمتها عامل اصلی نگرانی فعالان اقتصادی و مردم است.
وی با تأکید بر اینکه کسبه خرد نیز خود؛ از قربانیان نوسان نرخ مواد اولیه هستند، اضافه کرد: مطالبه جدی مردم از دولت؛ ریشهیابی و مدیریت منشأ بیثباتی قیمتها است تا با ایجاد یک ثبات نسبی؛ امکان برنامهریزی برای زندگی و کسب و کار فراهم شود.
سراج در بخش بعدی سخنان خود؛ با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز، تأکید کرد: محتوای این پیام دارای نکات ارزشمند و عارفانهای است و مطالعه آن میتواند برای انسان امیدبخش و تعالیآفرین باشد.
وی با اشاره به جایگاه تقوا و اخلاص در این پیام افزود: در این پیام نکات ارزشمندی درباره تواضع و معنویت مطرح شده که نشاندهنده اهمیت تقوا، اخلاص و توحید در زندگی است.
خطیب نماز جمعه ایلام در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی؛ از تلاشهای نیروهای انتظامی در تأمین امنیت مردم قدردانی کرد و گفت: مقرها و پایگاههای نیروی انتظامی در جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفت؛ اما امنیت مردم خدشهدار نشد و نیروهای انتظامی حتی در شرایطی که امکانات و محل استقرارشان آسیب دیده بود، خدمترسانی به مردم را متوقف نکردند.
وی ادامه داد: سرباز، درجهدار و فرماندهای که بدون مقر و امکانات معمول در خانه، زیر چادر یا حتی کنار خیابان کار مردم را انجام میدهد و اجازه نمیدهد امور مردم زمین بماند؛ نمونهای از تعهد این نیرو به مردم است.
خطیب نماز جمعه ایلام با اشاره به مشکلات معیشتی برخی کارکنان انتظامی تصریح کرد: این نیرو باید مورد توجه قرار گیرد؛ امکانات مناسب و بهروز در اختیار آن قرار گیرد و مردم نیز قدردان زحمات نیروهای انتظامی باشند.
سراج با بیان اینکه تأمین امنیت تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست، خاطرنشان کرد: مردم نیز در تأمین امنیت نقش دارند و باید خانوادهها، اموال و محیط اطراف خود را کنترل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک؛ موضوع را به موقع به نیروهای مسئول گزارش دهند.
وی با اشاره به خوی خصمانه بدخواهان این کشور، افزود: جنگ تمام نشده است و فراز و نشیب دارد؛ بنابراین باید بیش از گذشته هوشیار باشیم و اگر حرکت یا فعالیت مشکوکی مشاهده کردیم؛ آن را گزارش کنیم.
خطیب نماز جمعه ایلام با تأکید بر ضرورت همکاری مردم با نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی گفت: اگر همه مردم در تأمین امنیت و ارائه اطلاعات لازم به نیروهای مسئول همکاری کنند، دشمن نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به هفته دامپزشکی، از تلاشهای دامپزشکان برای نظارت بر سلامت مواد غذایی و فرآوردههای دامی قدردانی کرد و گفت: نظارت بر کشتار دام و سلامت گوشت عرضهشده به مردم، وظیفه مهم و سختی است.
سراج با اشاره به برخی کشتارهای دام در خارج از کشتارگاهها در استان ایلام تشریح کرد: با توجه به شرایط موجود، باید نظارت دامپزشکی بر این موارد افزایش پیدا کند تا دام بیمار وارد چرخه مصرف مردم نشود.
وی همچنین با اشاره به پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا گفت: این اقدام سپاه کار خوبی بود؛ هرچند به اعتقاد من باید سالها پیش انجام میشد.
سراج ادامه داد: اگر شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا» مطرح میشود؛ منظور مردم آمریکا نیستند؛ بلکه سیاستهای دولتهای ظالم و متجاوز مورد اعتراض است و اگر ظلم و تجاوز متوقف شود، دلیلی برای چنین شعارهایی وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به تحولات منطقه و خروج نیروهای آمریکایی از عراق اظهار کرد: آمریکا از عراق خارج نشد؛ بلکه به تعبیر من اخراج شد و مقاومت اسلامی شرایطی ایجاد کرد که ادامه حضور آمریکا در عراق برای این کشور پرهزینه باشد.
خطیب نماز جمعه ایلام افزود: خروج نیروهای آمریکایی از عراق میتواند زمینهای برای خروج آنها از دیگر مناطق باشد؛ اما نباید از تحولات منطقه غافل شد و باید احتمال طراحی سناریوهای جدید را نیز در نظر گرفت.
سراج با اشاره به تحولات نظامی منطقه گفت: ما باید برای آینده آمادگی داشته باشیم، زیرا احتمال دارد درگیریهای آینده با شرایط دشوارتری همراه باشد و برخی کشورهای اروپایی و ناتو نیز به شکل مستقیمتری وارد میدان شوند.