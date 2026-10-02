به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نعمت‌الله پایان اظهار کرد: چهار فیلم سینمایی «گرگی خان»، «یکی میاد دنبالم»، «عموی بچه‌ها» و «شوتینگا» برای کودکان و نوجوانان استان در تبریز اکران خواهد شد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار می‌شود و در این دوره، برای نخستین‌بار آثار منتخب جشنواره با مشارکت سینماداران در همه استان‌های کشور و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان به آثار سینمایی به نمایش درمی‌آیند.