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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از اکران چهار فیلم منتخب سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در قالب سانسهای ویژه دانشآموزی در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نعمتالله پایان اظهار کرد: چهار فیلم سینمایی «گرگی خان»، «یکی میاد دنبالم»، «عموی بچهها» و «شوتینگا» برای کودکان و نوجوانان استان در تبریز اکران خواهد شد.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار میشود و در این دوره، برای نخستینبار آثار منتخب جشنواره با مشارکت سینماداران در همه استانهای کشور و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان به آثار سینمایی به نمایش درمیآیند.