امام جمعه چهاربرج گفت: تجربه هفت‌ماهه جنگ و دفاع ایران چهار تصویر از ایران مقاوم، مبتکر، بازدارنده و منسجم را در برابر جهانیان ترسیم کرد و معادلات جنگ را به نفع مقاومت تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چهاربرج با اشاره به تجربه هفت‌ماهه جنگ و دفاع ایران گفت: این دوره چهار تصویر از ایران مقاوم، مبتکر، بازدارنده و منسجم را در برابر جهانیان ترسیم کرد و معادلات جنگ را به نفع مقاومت تغییر داد.



حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با بیان اینکه آمریکا در دوراهی ماشه و فرسایش قرار گرفته است، اظهار کرد: وضعیت فعلی آمریکا در قبال ایران، دوراهی ماشه و فرسایش است. یعنی دو مسیر متفاوت و بسیار پرخطر برای واشنگتن که هر کدام پیامد‌های خاص خود را دارند.

وی گفت: گزینه «ماشه» اشاره به چکاندن ماشه و شروع یک حمله نظامی سریع، محدود و قاطع است. آمریکا ترجیح می‌دهد اگر جنگی شروع می‌کند، سریع و کوتاه باشد (مثل حمله برق‌آسای مراکز و شخصیت‌های حساس و محوری ایران و تمام کردن) تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن برای واشنگتن قابل کنترل بماند و درگیر یک جنگ طولانی نشود. اما گزینه ماشه برای آمریکا بسیار پرخطر هم هست، زیرا اگر ماشه چکانده شود، ممکن است شرایط از کنترل خارج شود و به یک جنگ منطقه‌ای گسترده تبدیل شود.

جلالی افزود: گزینه «فرسایش» نیز، همان جنگ فرسایشی و طولانی‌مدت است. جنگی که در آن طرفین به تدریج منابع، نیرو‌ها و روحیه یکدیگر را تحلیل می‌برند. ایران اعلام کرده که راهبُرد خود را تغییر داده و دیگر تنها به بازدارندگی بسنده نمی‌کند، بلکه به سمت تهاجم و گسترش جنگ پیش می‌رود.

امام جمعه چهاربرج اظهار کرد: هدف ایران این است که اگر جنگی رخ دهد، آن را از یک ضربه سریع به یک جنگ فرسایشی طولانی تبدیل کند که این شرایط هم برای آمریکا پرخطر است؛ چون آمریکا به دلایلی مانند کمبود مهمات، عدم آمادگی برای گسترش جغرافیای جنگ به اقیانوس هند، بی‌ثباتی در منطقه توانایی لازم برای یک جنگ فرسایشی را ندارد.

وی گفت: این جنگ و دفاع هفت ماهه، چهار تصویر راهبردی «ایرانِ مقاوم»، «ایرانِ مبتکر»، «ایرانِ مانع» (بازدارنده) و «ایرانِ منسجم» از ایران را در برابر چشم جهانیان ترسیم کرد که هر یک، ابعادی از قدرت، تدبیر و مقاومت این ملت را نمایان می‌سازد و بازتاب واقعیت‌هایی است که در میدان نبرد و در دل جامعه ایران شکل گرفته است.

جلالی تصریح کرد: هر یک از این تصاویر، نمایی از یک واقعیت واحد را آشکار می‌کند؛ ایرانی که در سخت‌ترین شرایط، قوی‌تر، مبتکرتر، بازدارنده‌تر و منسجم‌تر ظاهر شد.

جنگ یمن باتلاق فرسایشی برای عربستان شده است

امام جمعه چهاربرج در ادامه با اشاره به تحولات یمن و با بیان اینکه امروز شاهد پیشروی‌های «دولت و مردم یمن» و شاخه مجاهد آن یعنی انصارالله هستیم، گفت: عربستان در یمن نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه با افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش مشروعیت بین‌المللی مواجه شده است و ناتوانی متحدان در کمک مؤثر، نشان‌دهنده محدودیت‌های راهبرد اتحاد‌های خریدنی است.

وی افزود: دولت عربستان، پاکستان و ترکیه را تحت فشار قرار داد تا به کمکش بشتابند و پاکستان که در منگنه هند و طالبان است، تنها قول گفت‌و‌گو با ایران را داد و ترکیه اعلام کرد حاضر به فروش سلاح به عربستان است.

جلالی با بیان اینکه در واقع جنگ یمن به یک باتلاق فرسایشی برای عربستان تبدیل شده و راهبرد ریاض برای خرید امنیت از طریق اتحاد با پاکستان و ترکیه شکست خورده است، تصریح کرد: پاکستان به دلیل بحران‌های داخلی و مرزی، قادر به اعزام نیرو نیست؛ و ترکیه تنها به فروش سلاح بسنده کرده است و این وضعیت نشان می‌دهد که امنیت واقعی نه از بیرون قابل خرید است و نه با اتحاد‌های تاکتیکی پایدار می‌ماند.

امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه انصارالله با حملات متقابل، توان بازدارندگی خود را به رخ کشیده است جبهه مقاومت یکپارچه پشتیبان مردم یمن هست، گفت: این روز‌ها نیز شاهد خروج ذلیلانه امریکا از عراق هستیم این پیروزی را بر جبهه مقاومت و آزاد مردان جهان تبریک عرض می‌کنم ان‌شاءالله روزی برسد که این جنایکاران از کل منطقه غرب آسیا اخراج شود و اسرائیل هم به کلی نابود شود.

وی به هفته نیروی انتظامی نیز اشاره کرد و افزود: مرز‌ها اگر امن است؛ فرزندانی از این دیار با تحمل رنج دوری خانواده پاسبان روز و شب این خاک هستند و ما نمی‌بینیم آنها را وقتی که دلیرانه تا پای جان در برابر مزدور راهزن و ده‌ها مورد خطرآفرین دیگر مقاومت می‌کنند.

جلالی با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به سی و سومین اجلاس سراسری نماز، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این پیام از اقامهٔ نماز به‌عنوان اوّلین ثمره و نشانهٔ حکومت صالحان بوده و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد.