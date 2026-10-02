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امامجمعه موقت خرمآباد گفت: خروج آمریکا از عراق ثمره خون شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و ایستادگی و مقاومت ملتهای منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلام بهروز شمسیفر در خطبههای نماز جمعه این هفته خرم آباد در مصلی الغدیر با اشاره به خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از عراق، این اتفاق را به ملت و مراجع دینی عراق و محور مقاومت تبریک گفت و اظهار کرد: ضربات سنگینی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بر پایگاههای آمریکا وارد کردند، موجب شده است آمریکاییها به تدریج از منطقه خارج شوند.
امامجمعه موقت خرمآباد با بیان اینکه به عنایت الهی روزی خواهد رسید که بساط آمریکا از منطقه جمع شود، گفت: مقاومت نشان داد که میتواند برای ملتها عزت و استقلال به همراه داشته باشد، اما تسلیمشدن در برابر دشمن جز خفت و خواری نتیجهای ندارد.
حجتالاسلام شمسیفر ادامه داد: امیدواریم این اتفاق الگویی برای سایر ملتهای مسلمان باشد تا اجازه ندهند آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان در کشورهای آنان پایگاه داشته باشند و از این پایگاهها علیه ملتهای مسلمان در ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن استفاده کنند.
وی با اشاره به دو دهه حضور آمریکا در عراق خاطرنشان کرد: نتیجه حضور آمریکا در عراق، جز ناامنی، پرورش تروریست، تشکیل داعش، ترور دانشمندان، تحقیر ملت عراق و عقبماندگی این کشور نبوده است.
امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره نماز، نماز را بالاترین رابطه انسان با خدا و از مهمترین راههای رستگاری، تکامل و تعالی انسان دانست و گفت: همانگونه که در قرآن کریم آمده است؛ نماز انسان را از انحراف، فحشا و منکر بازمیدارد.
حجتالاسلام شمسیفر به آغاز سال تحصیلی و نقش آموزشوپرورش در تربیت نسل جوان نیز اشاره کرد و افزود: انتظار میرود مسئولان آموزشوپرورش، معلمان و استادان در محیطهای علمی و مدارس، زمینه برگزاری باشکوه نماز را فراهم کنند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند نوجوانان و جوانان ما را از ارزشهای دینی، حجاب و اخلاق انسانی دور کند که باید با آگاهیبخشی و فراهمکردن زمینههای مناسب فرهنگی و مذهبی، نقشههای شوم آنان را نقش برآب کرد.
امام جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به سالروز عملیات طوفانالاقصی در پانزدهم مهرماه، اظهار کرد: مردم فلسطین در جریان این عملیات هزینههای سنگینی پرداخت کردند، اما این عملیات رژیم صهیونیستی را وارد مرحله جدیدی از بحران کرد و زمینهای برای تحولات مهم در منطقه فراهم شد که امیدواریم روزی فرا برسد، شاهد آزادی قدس شریف و جشن پیروزی نهایی مردم فلسطین و محور مقاومت باشیم.