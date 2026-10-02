پیکر مادر شهید محمدرضا یوسفی پس از سال‌ها دوری و چشم‌انتظاری، در روستای شیرین‌بول ساری تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پیکر سکینه اصغری مادر شهید محمدرضا یوسفی پس از سال‌ها دوری از فرزند شهیدش در روستای شیرین‌بول ساری تشییع و در جوار او به خاک سپرده شد.

شهید محمدرضا یوسفی، فرزند حمزه‌علی، متولد سال ۱۳۴۵ بود که سوم فروردین سال ۱۳۶۵ در منطقه پنجوین عراق و دره شیلر به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از ۲۰ سال مفقودالاثری، در آبان سال ۱۳۸۵ شناسایی و به میهن بازگشت. همزمان با بازگشت پیکر شهید محمدرضا یوسفی به میهن، پدرش نیز در همان روز دار فانی را وداع گفت.

سکینه اصغری مادر این شهید بزرگوار نیز پس از ۲۰ سال دوری از فرزندش و تحمل درد و رنج ناشی از بیماری، در ۸۷ سالگی به رحمت خدا رفت.

شهید محمدرضا یوسفی تنها شهید روستای شیرین‌بول ساری است.