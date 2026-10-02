رئیس جمهور فرانسه، در نظر دارد برای مقابله با افزایش قیمت سوخت، کنفرانسی ویدیویی با حضور رهبران گروه هفت برگزار کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو بین الملی فرانسه، خبرگزاری رویترز روز جمعه، دوم اکتبر، از کاخ الیزه مطلع شد که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، جهت هماهنگی تدابیر لازم برای مقابله با افزایش قیمت سوخت، در اسرع وقت کنفرانسی ویدیویی با حضور رهبران گروه هفت برگزار خواهد کرد.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد: «فرانسه که امسال ریاست گروه هفت را بر عهده دارد، قصد دارد در اسرع وقت ویدئو کنفرانس رهبران گروه را به منظور هماهنگی تدابیر لازم جهت کمک به کاهش قیمت‌ها و تضمین عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی بین کشور‌های گروه هفت و در سطح جهانی برگزار کند.»

امانوئل مکرون در گفت و گویی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که اواخر پنجشنبه شب صورت گرفت، بر لزوم همکاری برای مقابله با افزایش قیمت سوخت تأکید کرد. او همچنین این موضوع را با مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در میان گذاشت.