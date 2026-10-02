روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از افزایش پرواز‌های مسیر کیش به مشهد و بالعکس با برقراری پرواز‌های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: با هدف توسعه گردشگری و افزایش ظرفیت‌های پروازی کیش، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با استفاده از هواپیمای پهن‌پیکر ایرباس A۳۱۰ پرواز‌های مسیر کیش به مشهد را آغاز کرد.

پرواز‌ها در روز‌های دوشنبه و پنج‌شنبه برای جا به جایی مسافران در مسیر کیش به مشهد و بالعکس انجام می‌شوند.

روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: توسعه و افزایش ظرفیت پروازها، از رویکرد‌های سازمان منطقه آزاد کیش برای تقویت دسترسی هوایی کیش و حمایت از رونق گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی کیش است.