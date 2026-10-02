به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواسط وقت فردا شنبه یازدهم مهر لغایت اواخر وقت این روز احتمال رگبار، رعد وبرق و وزش باد و احتمال رخداد طوفان در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی، جنوبی و مرکزی استان و وزش باد و احتمال رخداد گردوخاک همرفتی در مناطق غربی و جنوبی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری با توجه به این پدیده احتمال لغزندگی جاده ها، جاری شدن روانآب، بالا آمدن موقت و محدود آب رودخانه‌ها و مسیل ها، خسارت به سازه‌های موقت، خطر اصابت صاعقه، تاخیر در انجام پرواز‌ها و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و کاهش دید افقی ناشی از گردوخاک وجود دارد، خاطر نشان کرد: توصیه می‌شود شهروندان به نکاتی از جمله جلوگیری از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی توجه کنند و مسئولان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارت‌های احتمالی اقدام نمایند.