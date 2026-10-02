امام جمعه شهرکرد با اشاره به تهدید‌های اخیر آمریکا علیه ایران، گفت: اگر آمریکایی‌ها دست به چنین خطایی بزنند، ایران می‌تواند از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود و سیاست هسته‌ای خود را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی با بیان اینکه ایران تاکنون با وجود فشار‌ها از NPT خارج نشده است، گفت: اگر قرار باشد ایران در شرایط عضویت در این پیمان با انواع فشار‌ها و اتهامات مواجه شود، در صورت وقوع یک تهدید جدی، خروج از NPT می‌تواند مطرح شود.

امام جمعه شهرکرد افزود: آمریکایی‌ها باید حساب کار خود را داشته باشند، ملت ایران بدون بمب اتم نیز توان مقابله با آنها را دارد و اگر طرف مقابل بخواهد جسارت خود را بیشتر کنند، شرایط متفاوت خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت آمریکا در منطقه، گفت: آمریکا میان فشار و ادامه جنگ یا فرسایشی شدن وضعیت گرفتار است و اگر جنگ دوباره آغاز شود، ایران می‌تواند دامنه آن را به منطقه گسترش دهد که در این صورت، ایران جنگ را منطقه‌ای خواهد کرد.

فاطمی گفت:ایالات متحده در شرایط کنونی که توان مقابله مستقیم با ایران را ندارد، به دنبال ایجاد «غافلگیری امنیتی» در داخل خاک کشور است.

وی از مردم خواست تا نسبت به هرگونه حرکت مشکوک، اقدامات خرابکارانه و توطئه‌های احتمالی دشمن، با دقت و هوشیاری کامل برخورد کنند. وی با تحلیل استراتژی‌های دشمن افزود: آمریکا و اسرائیل با هدف برهم‌زدن صفوف مردم و ایجاد شکاف و اختلاف در ساختار داخلی کشور، برنامه‌های گسترده‌ای را دنبال می‌کنند؛ اما یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تحقق این اهداف، پیوند مستحکم و وحدت میان ملت و مسئولان است

وی تجمع‌های خیابانی را از مظاهر وحدت و اقتدار مردم دانست و گفت: از اقشار مختلف مردم درخواست می‌شود حضور خود را در این تجمع‌ها ادامه دهند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به جایگاه نخبگان، آنان را از نعمت‌های بزرگ الهی برای جامعه دانست و گفت: در چهارمحال و بختیاری نخبگانی وجود دارند که توانمندی‌های آنان موجب شگفتی است، زیرا نخبگان می‌توانند جامعه را به اوج پیشرفت‌های علمی، معنوی و اجتماعی برسانند.

وی بر ضرورت دقت مسئولان و دست‌اندرکاران در مسائل تربیتی و آموزشی تأکید کرد و گفت: نباید زمینه‌ای فراهم شود که نسل جوان کشور در معرض آسیب قرار گیرد، چرا که اگر اجازه دهیم نقش‌های دشمن در تربیت نسل جوان وارد شود، ملت ایران از راه اصلی و درست خود ممکن است منحرف شود.