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امام جمعه شهرکرد با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ایران، گفت: اگر آمریکاییها دست به چنین خطایی بزنند، ایران میتواند از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج شود و سیاست هستهای خود را تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری،حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی با بیان اینکه ایران تاکنون با وجود فشارها از NPT خارج نشده است، گفت: اگر قرار باشد ایران در شرایط عضویت در این پیمان با انواع فشارها و اتهامات مواجه شود، در صورت وقوع یک تهدید جدی، خروج از NPT میتواند مطرح شود.
امام جمعه شهرکرد افزود: آمریکاییها باید حساب کار خود را داشته باشند، ملت ایران بدون بمب اتم نیز توان مقابله با آنها را دارد و اگر طرف مقابل بخواهد جسارت خود را بیشتر کنند، شرایط متفاوت خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت آمریکا در منطقه، گفت: آمریکا میان فشار و ادامه جنگ یا فرسایشی شدن وضعیت گرفتار است و اگر جنگ دوباره آغاز شود، ایران میتواند دامنه آن را به منطقه گسترش دهد که در این صورت، ایران جنگ را منطقهای خواهد کرد.
فاطمی گفت:ایالات متحده در شرایط کنونی که توان مقابله مستقیم با ایران را ندارد، به دنبال ایجاد «غافلگیری امنیتی» در داخل خاک کشور است.