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استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به حافظان نظم و امنیت و اقتدار ایران، تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام سید سعید شاهرخی به مناسبت هفته نیروی انتظامی به شرح زیر است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نگین درخشان نظم و قانون در این سرزمین است؛ نهادی که با تکیه بر ایمان، تعهد و مردمیبودن، احساس امنیت و نظم اجتماعی را در تار و پود جامعه تقویت کرده و بستری مطمئن برای رشد، توسعه و تعالی میهن اسلامی فراهم ساخته است.
امنیت پایدار امروز ایران، مرهون جانفشانیها و مجاهدتهای شبانهروزی این نیروی مخلص و فداکار است و در این میان، شهدای سرافراز نیروی انتظامی، ستارگان فروزان آسمان امنیت این مرز و بوماند؛ آنان که با نثار خون پاک خود، نهال امنیت را آبیاری کردند.
اکنون و در شرایطی که آمریکای جنایتکار و صهیونیسم کودککش در طراحی توطئههای شوم خود، برای تضعیف ساختارهای امنیت و آرامش ایران شکست خوردهاند، نقش ویژه فرزندان غیرتمند ایران اسلامی و لرستان سرافراز، در نمایش اقتدار و همدلی ملی سرزمینی، به نمایش درآمده است.
بدینوسیله به نمایندگی از مردم شریف و ولایتمدار استان لرستان، فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به تمامی فرماندهان، افسران، کارکنان خدوم و خانوادههای معظم شهدای نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای شهدای والامقام و توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی برای این حافظان امنیت و نظم عمومی مسئلت دارم.
سید سعید شاهرخی
استاندار لرستان