

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های تکواندو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، چهار نماینده ایران روی شیاپچانگ رفتند که ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ساینا کریمی خیلی زود حذف شدند، اما ساغر مرادی تاریخ‌سازی کرد و طلا گرفت.

در وزن ۶۷- کیلوگرم بانوان، ساغر مرادی که در دور نخست استراحت داشت، در ادامه برابر تاماریس سلیمانوف از قرقیزستان قرار گرفت و با ارائه مبارزه‌ای تماشایی در دو راند متوالی به برتری دست یافت.

مرادی با این پیروزی به نیمه‌نهایی راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد.

مرادی در نیمه نهایی برابر وانگ وی از چین‌تایپه ایستاد و در راند نخست با حساب ۱۴ بر ۳ برنده شد. در راند دوم، نیز نماینده ایران در حالیکه عقب بود به برتری ۷ بر ۵ رسید و راهی فینال شد.

ساغر در فینال برابر ازودا سابیر جانوا از ازبکستان ایستاد که راند نخست این مبارزه نزدیک و تماشایی با تساوی ۸ بر ۸ به اتمام رسید، اما ساغر به دلیل ضربات بیشتر به برتری رسید. مرادی در راند دوم هم با حساب ۱۶ بر ۱۱ پیروز شد و سزاوارانه به مدال طلا رسید.

با این اوصاف ساغر مرادی نام خود را در تاریخ ثبت کرد، چراکه نخستین طلای بانوان تکواندو ایران در تاریخ این رویداد را به دست آورد. این پانزدهمین طلای کاروان ورزشی ایران در ناگویا بود.

چهار نماینده تکواندو ایران نیز فردا به میدان می‌روند.