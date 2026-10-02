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امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نماد اقتدار قانون، حافظ جان و مال و ناموس مردم و پناهگاه مظلومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا مامد کلشینژاد در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به مناسبتهای هفته فراجا، روز سرباز و روز آتشنشان گفت: از سه ستون استوار آرامش و امنیت در کشورمان قدردانی میکنیم اظهار داشت: این ایام، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازخوانی رشادتها، ازخودگذشتگیها و زحمات بیوقفهای که شبانهروز جریان دارد تا ما در آرامش زندگی کنیم.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک سازمان نظامی و انتظامی نیست؛ بلکه نماد اقتدار قانون، حافظ جان و مال و ناموس مردم و پناهگاه مظلومان است.
امام جمعه اهل سنت ارومیه بیان کرد: از مرزهای دورافتاده و مقابله با اشرار و قاچاقچیان، تا کوچههای شهر و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در فراجا، با کمترین چشمداشت و بیشترین خطر، امنیت را به خانههای ما میآورند و هفته فراجا، هفته تجلیل از همین ایستادگیها است.
وی ادامه داد: در باب روز سرباز، کلمه «سرباز» برای ما یادآور دوران مقدس دفاع است؛ همان جوانانی که از جان و جوانی خود گذشتند و امروز نیز سربازان در لباسهای مختلف، از فراجا تا ارتش و سپاه، در حال خدمت به این آب و خاک هستند و در این راستا سربازی، تنها یک وظیفه قانونی نیست؛ یک مکتب انسانسازی است، مکتبی که به جوانان ما نظم، مسئولیتپذیری، عشق به وطن و تحمل سختیها را میآموزد.
ماموستا کلشینژاد با اشاره به روز آتشنشان گفت: آتشنشانان، فرشتگان نجات در دل آتش و دود هستند و آنان بدون هیچ ادعایی، با یک تماس، به دل خطر میزنند تا جان و مال مردم را از آتش و حادثه نجات دهند، از تصادفات جادهای تا ریزش آوار و آتشسوزیهای مهیب، این دلاورمردان، تعریف عملی ایثار و ایستادگی هستند.
وی اظهار داشت: روز آتشنشان، روز قدردانی از کسانی است که همیشه آمادهاند تا برای نجات دیگران، خود را به آتش بزنند.