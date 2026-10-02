فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: مرز‌های استان به برکت ایثار مرزبانان و نیرو‌های مسلح مستقر در استان و نیز بصیرت و ولایتمداری مرزنشینان غیور امن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی همزمان با هفته فراجا درجمع نمازگزاران اهل سنت ارومیه حاضر شد.

سردار محمد احمدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، وحدت و همگرایی اهل سنت و تشیع استان را عامل ناامیدی و عصبانیت دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و شکست نقشه‌های شوم آنان دانست.

وی با اشاره به جانفشانی نیرو‌های مسلح در حراست از کیان ایران اسلامی، یاد و خاطره شهدای مرزبان جنگ رمضان را که از اهل تسنن و تشیع بودند را گرامی داشت.

فرمانده مرزبانی استان گفت: مرز‌های آذربایجان غربی به برکت ایثار مرزبانان و نیرو‌های مسلح مستقر در استان و نیز بصیرت و ولایتمداری مرزنشینان غیور امن است.

وی بر توسعه همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آذربایجان غربی بر پایه تدابیر و برنامه‌های مدیریت عالی استان و مشارکت مردم به ویژه مرزنشینان تاکید کرد.