از ابتدای امسال تاکنون بیش از هزار قبضه سلاح، ۶.۵ تن مواد مخدر و ۴۵۰ هزار لیتر مشروبات الکلی در استان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان با تبریک هفته انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، تاکید کرد: تأمین نظم و امنیت در لایه‌های مختلف جامعه و ارائه خدمت به مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های مجموعه انتظامی است.

سردار حسنوند با اشاره به شعار هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرافراز» افزود: کارکنان انتظامی در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، انتخابات و حوادث امنیتی در کنار مردم حضور داشته و برای حفظ امنیت و آرامش جامعه ایفای وظیفه کرده‌اند.

همدلی و مسئولیت‌پذیری؛ پایه‌های تحقق امنیت اجتماعی

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت همدلی، مسئولیت‌پذیری و عدالت در جامعه گفت: همدلی میان مردم و مسئولان می‌تواند زمینه رشد و تعالی جامعه و مقابله مؤثرتر با تهدید‌ها و جرائم را فراهم کند.

حسنوند ادامه داد: مسئولان دستگاه‌های مختلف باید نسبت به وظایف قانونی خود مسئولیت‌پذیر باشند و اجرای عدالت نیز باید در همه سطوح مدیریتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به عملکرد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تماس با مجموعه انتظامی استان اصفهان برقرار شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: بیش از ۵۵۵ هزار تماس از این تعداد مربوط به دریافت مشاوره و راهنمایی بوده و بیش از ۵۰۰ هزار تماس نیز در حوزه‌های فوریتی و غیرفوریتی ثبت شده است.

وی بیان کرد: حدود ۲۵۴ هزار مورد از تماس‌های ثبت‌شده غیرفوریتی بوده که نیازی به حضور مأمور در محل نداشته است.

حسنوند با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح شهروندان از سامانه ۱۱۰ گفت: مواردی مانند درگیری، جرائم امنیتی، سرقت و جرائم کیفری باید از طریق این سامانه به پلیس اطلاع داده شود تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رسیدگی اقدام کنند.

مصالحه ۷۱ درصدی پرونده‌ها در مراکز مشاوره پلیس ثبت شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره و مددکاری پلیس بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۶ هزار و ۹۰۰ خانواده برای دریافت خدمات مشاوره‌ای به مجموعه انتظامی استان مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۵ هزار پرونده از پرونده‌های ارجاع‌شده به مراکز مشاوره به مصالحه منجر شده که این میزان معادل بیش از ۷۱ درصد پرونده‌ها است.

سردار حسنوند تاکید کرد: این اقدامات با استفاده از ظرفیت مشاوران آموزش‌دیده در کلانتری‌ها، پلیس آگاهی، پلیس‌های تخصصی و معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان انجام می‌شود.

سرقت در اصفهان ۱۸ درصد کاهش یافت

وی یکی از محور‌های مهم فعالیت پلیس را مقابله با سرقت عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون میزان وقوع سرقت در استان اصفهان ۱۸ درصد کاهش یافته و در مقابل، کشفیات سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در زمینه شناسایی و دستگیری سارقان، کشف اموال مسروقه و برخورد با خریداران اموال مسروقه نیز افزایش عملکرد داشته‌ایم.

سردار حسنوند از افزایش هفت درصدی انهدام باند‌های سرقت خبر داد و گفت: برخورد با باند‌های جرائم خشن نیز ۶۷ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مرتبط با جیب‌بری در استان خبر داد.

مسدودسازی ۳۸۳ میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداری‌های سایبری

فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پلیس فتا اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۱۵۰ نفر از افرادی که در زمینه کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی فعالیت داشتند، شناسایی و با آنها برخورد شده است.

وی افزود: بیش از ۳۸۳ میلیارد تومان از وجوهی که به صورت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان برداشت شده بود، با اقدامات پلیس فتا مسدود شد.

۶.۵ تن مواد مخدر در استان اصفهان کشف شد

سردار حسنوند با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان اصفهان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم از مواد کشف‌شده را مواد مخدر صنعتی از جمله آمفتامین و مت‌آمفتامین تشکیل می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به سه عملیات اخیر پلیس در این حوزه گفت: در یکی از این عملیات‌ها ۸۱۸ کیلوگرم شیشه کشف شد و یک قاچاقچی مسلح نیز در جریان درگیری با مأموران به هلاکت رسید.

وی اضافه کرد: در دو عملیات دیگر نیز به ترتیب ۷۶۰ و ۶۶۴ کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده است.

۴۵۰۰ معتاد متجاهر در انتظار توسعه مراکز ماده ۱۶

حسنوند با اشاره به وجود بیش از چهار هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در استان اصفهان گفت: یکی از مسائل موجود در حوزه ساماندهی این افراد، کمبود ظرفیت مراکز ماده ۱۶ است.

وی بر ضرورت توسعه مراکز ماده ۱۶ و ماده ۱۵ تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید برای افزایش ظرفیت این مراکز و ساماندهی معتادان متجاهر همکاری بیشتری داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین بر ضرورت پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش و سفیران آموزش‌های پیشگیرانه در این زمینه نقش مهمی دارند.

کشف بیش از هزار قبضه سلاح در اصفهان

وی با اشاره به تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور بر مقابله با قاچاق سلاح و مهمات، اراذل و اوباش و افراد حامل سلاح گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از هزار قبضه سلاح در استان اصفهان کشف و ضبط شده است.

سردار حسنوند افزود: در دو محموله اخیر، ۷۵ قبضه سلاح در شهرستان نایین و ۴۹ قبضه سلاح در شهر اصفهان کشف و ضبط شده است.

کشف ۴۵۰ هزار لیتر مشروبات الکلی

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه از کشف بیش از ۴۵۰ هزار لیتر مشروبات الکلی در استان خبر داد و گفت: میزان کشفیات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در همین راستا با ۱۸۸ مورد از منازل و مراکز فساد و همچنین ۲۵ مورد از مکان‌های هنجارشکن در شهر اصفهان برخورد شده است.

کاهش ۱۸ درصدی تصادفات درون‌شهری

حسنوند همچنین به عملکرد پلیس راه و راهور استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون میزان تصادفات درون‌شهری در استان اصفهان ۱۸ درصد و تصادفات برون‌شهری نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی استان اصفهان، برای مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و کارکنان مجموعه انتظامی آرزوی عزت و سربلندی کرد.