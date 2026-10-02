به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نمازجمعه رشت با اشاره به اینکه دشمنان درصدد هستند از هر طریقی که شده اتحاد و انسجام مردم و مسئولان را خدشه دار کنند گفت: آمریکا و اسراییل از وحدت ملت ایران به وحشت افتاده‌اند و باید مردم و مسولان این آرامش و انسجام را حفظ کنند تا دشمن به اهداف خود نرسد.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف ایجاد آشوب داخلی از سوی دشمن محتمل است افزود: آنها می‌خواهند دوباره کاری مانند دی ماه ۴۰۴ انجام دهند، اما می‌گوییم با حضورمردم در میدان کاری نمی‌توانید انجام دهید.

وی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و گفت: رهبری معظم انقلاب به نکاتی قابل تامل اشاره کردند که امیدواری به پیشرفت و اعتلای جهان اسلام و برهم خوردن محاسبات دشمن درخصوص کشورمان در ۸ سال دفاع مقدس و نقش سید حسن نصرالله در پیشرفت جبهه مقاومت بود.

وی همچنین برضرورت مقابله با ناهنجاری‌ها در جامعه و توجه به امر عفاف وحجاب هم اشاره و خاطر نشان کرد مسولان در این زمینه قاطع باشند.

خطیب جمعه رشت همچنین به ۱۲ مهر روز نیروی انتظامی هم اشاره کرد و گفت: امنیت وآرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی‌های پرسنل خدوم و شجاع نیروی انتظامی است.

نماینده ولی فقیه درگیلان همچنین به ده مهرسالروز تاسیس بنیاد نخبگان هم اشاره کرد و‌گفت: رشد و‌شکوفایی جامعه منوط به به کارگیری نیرو‌های نخبه درهمه امور است.