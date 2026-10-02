سی و ششمین یادواره ۲۳ شهید سرافراز روستای حاجی‌آباد آقا با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان و مردم این روستا در مسجد چهارده معصوم (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سی و ششمین یادواره ۲۳ شهید روستای حاجی‌آباد آقا پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با نماز جماعت مغرب و عشاء و با حضور پرشور مردم قدرشناس و مسئولان برگزار شد.

در سی و ششمین یادواره ۲۳ شهید روستای حاجی‌آباد آقا، حجت‌الاسلام روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آرمان‌های شهدا به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور افزود: شهدا با نثار جان خود از عزت، امنیت و آرمان‌های ملت ایران دفاع کردند و امروز وظیفه همه ماست که با ادامه دادن راه آنان، از ارزش‌های انقلاب اسلامی و دستاورد‌های نظام پاسداری کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا در بازخوانی حماسه‌های ایثار و فداکاری تأکید کرد و گفت: نسل جوان باید با سبک زندگی، روحیه مسئولیت‌پذیری و ایمان شهدا آشنا شود و بداند امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری‌های آنان است.

در ادامه این مراسم، حاج جواد برزگر به مداحی و مرثیه‌سرایی در رثای شهیدان پرداخت و پدر شهید احمدیان از شهدای جنگ اخیر نیز خاطراتی از فرزند شهید خود و رشادت‌های رزمندگان بیان کرد.

در پایان این یادواره، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۳ شهید والامقام روستای حاجی‌آباد آقا، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.