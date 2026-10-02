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امام جمعه بخش گلستان شهرستان بهارستان، با تأکید بر اهمیت نعمت ولایت، انجام وظیفه در هر جایگاه را موثرترین راه برای سپاسگزاری از درگاه الهی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد موسوی، امام جمعه بخش گلستان شهرستان بهارستان، با تأکید بر ضرورت قدردانی از نعمت ولایت، انجام وظیفه در هر جایگاه را بهترین راه شکرگزاری از خداوند دانست.
وی با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود در حمله به ایران اسلامی، بر ضرورت حفظ حمایت مردم از نظام و تلاش مسئولان برای حل مشکلات کشور تأکید کرد.
امام جمعه بخش گلستان، اصلاح قوانین در راستای منافع مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان را از وظایف نمایندگان مجلس برشمرد و خدمت صادقانه و جهادی، تلاش برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی و ارتقای وضعیت فرهنگی و تربیتی جامعه را از مسئولیتهای مهم مدیران اجرایی دانست.
موسوی همچنین حضور مردم در صحنه و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را از جلوههای قدردانی از نعمتهای الهی عنوان کرد و تجمعات شبانه مردم را نمونهای از این همراهی و پشتیبانی دانست.