پخش زنده
امروز: -
توسعه همکاریهای فناورانه در حوزه هوش مصنوعی و میکروالکترونیک، انتقال فناوری و بومیسازی قطعات، در کنار بررسی تولید مشترک ماشینآلات و خودروهای سنگین، از محورهای مذاکرات ایران و بلاروس در سفر معاون وزیر صمت به این کشور است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سفر فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به بلاروس، با بررسی چند مسیر همکاری صنعتی و فناورانه در حوزههای میکروالکترونیک، ماشینآلات کشاورزی و خودروهای سنگین همراه بود؛ همکاریهایی که هدف آن انتقال دانش فنی، بومیسازی قطعات راهبردی و استفاده از ظرفیتهای تولید مشترک عنوان شده است.
مقیمی در جریان این سفر، توسعه صنعت میکروالکترونیک و بهرهگیری از هوش مصنوعی را از اولویتهای وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست و گفت: ایدرو تلاش میکند با توسعه همکاریهای بینالمللی و استفاده همزمان از ظرفیت شرکتها و مراکز تخصصی داخلی، سرعت انتقال فناوریهای نوین را افزایش دهد و نیاز صنایع داخلی به قطعات پیشرفته را تأمین کند.
در همین چارچوب، همکاری با بخش صنعتی بلاروس در زمینه تولید قطعات نیمههادی و الکترونیکی بررسی شد.
به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی و پژوهشکدههای تخصصی در کنار همکاری با طرفهای خارجی میتواند مسیر توسعه فناوری و بومیسازی این قطعات را هموار کند.
یکی دیگر از محورهای این سفر به ماشینآلات صنعتی و کشاورزی اختصاص داشت.
مقیمی در بازدید از یک مجتمع تراکتورسازی، امکان تولید مشترک قطعات حساس و پیشرانهها در داخل کشور را با استفاده از توان فنی بلاروس و ظرفیتهای ایدرو مورد بررسی قرار داد، همچنین همکاریهای تحقیق و توسعه برای افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی نیز در این مذاکرات مطرح شد.
براساس این گزارش؛ در بخش خودروهای سنگین نیز، مذاکرات با یک شرکت خودروسازی بر بومیسازی قطعات، توسعه تولید خودروهای سنگین و تجاری و انتقال دانش فنی و تجربیات مهندسی متمرکز بود.
مقیمی در این بخش بر ضرورت همکاری بلندمدت با شرکتهای بینالمللی برای نوسازی صنایع راهبردی تأکید کرد و هدف از این همکاریها را انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری مشترک در مسیر توسعه صنایع داخلی دانست.
حاصل مذاکرات در این سه زمینه، حرکت به سمت همکاریهای مشخصتر و قابل پیگیری است، تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک و تدوین نقشه راه عملیاتی برای اجرای پروژههای فناورانه، از جمله مواردی بود که در پایان مذاکرات مورد توافق قرار گرفت.
این سفر همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعتی INNOPROM.Belarus ۲۰۲۶، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس و مجمع تجاری فعالان اقتصادی دو کشور انجام شد و بخشی از برنامههای صنعتی و اقتصادی ایران در این سفر را شکل داد.