حجت الاسلام محمدی با تبیین ضرورت دفاع در برابر تجاوزات دشمن، امنیت و پیشرفت کشور را در گروِ ایستادگیِ مقتدرانه، اعتماد به توانمندی نخبگان و حفظ روحیه انقلابی دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی امام جمعه موقت یزد با تأکید بر اینکه «ایران، کشور نخبگان است»، تصریح کرد: نظام اسلامی در برابر زورگویی‌های آمریکا عقب‌نشینی نخواهد کرد و مسیرِ تعالیِ کشور با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و جوانانِ متخصص هموار است.

وی با اشاره به فلسفه جهاد و دفاع در مکتب اسلام، اظهار داشت: دفاع نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای صیانت از فرهنگ، اقتصاد و موجودیت جامعه است. وی با اشاره به آسیب‌های جنگ به مراکز فرهنگی، آموزشی و زیرساختی کشور، خاطرنشان کرد: دشمن هیچ تفاوتی برای اهداف خود قائل نیست و تنها راه علاج در برابر این هجمه‌ها، دفاع و ایستادگیِ هوشمندانه است.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود، ایران را کشوری پیشرو در حوزه‌های علمی همچون پزشکی، فناوری و نانو دانست و با انتقاد از هرگونه خودتحقیری در جامعه گفت: جوانانِ توانمند ایرانی سرمایه‌های بی‌بدیل کشورند. باید به این نخبگان میدان داد، امکاناتِ رشد فراهم کرد و آزادیِ فکر داد تا قله‌های علمی را فتح کنند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس، تأکید کرد: پذیرفتنی نیست که دیگران از منافع اقتصادیِ این مسیر بهره‌مند شوند و ایران محروم بماند؛ لذا تصمیمات ما باید متناسب با منافع ملی باشد. وی با اشاره به تحولات منطقه و پیروزی‌های محور مقاومت در یمن، عراق و فلسطین، تأکید کرد: وضعیت بین‌المللی به نفع جمهوری اسلامی و متحدانش در حال تغییر است و هیمنه آمریکا و اسرائیل با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است.

خطیب نماز جمعه یزد در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های فراجا، بر لزومِ اجرای قاطعانه قانون در تمامی شئون اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.