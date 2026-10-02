نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بر ضرورت توجه به نخبگان و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی آنان در پیشرفت کشور تاکید کرد.

توجه به نخبگان و زمینه نقش آفرینی آنان در پیشرفت کشور ضروری است

توجه به نخبگان و زمینه نقش آفرینی آنان در پیشرفت کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به روز نخبگان گفت: نخبگان در همه جوامع بشری نقش اساسی در پیشرفت دارند.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه کشورهای غربی نخبگان سایر کشورها را رصد و برای جذب آنان برنامه‌ریزی می‌کنند گفت: آنها به خوبی می‌دانند که نخبگان اساس پیشرفت، فکر، توانمندی و استعداد هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش‌های مجموعه فراجا به ویژه نیروهای انتظامی استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: کرمانشاه استانی مرزی و دارای شرایط خاص است و مجموعه نیروی انتظامی در تامین امنیت و ارائه خدمات متنوع به مردم نقش موثری دارد.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای مناطق حاشیه‌ای شهر گفت: در جلساتی با حضور استاندار و مسئولان کشوری در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان بر رسیدگی و ساماندهی مناطق حاشیه‌ای شهر که غالبا با محرومیت و کمبود امکانات مواجه هستند تاکید شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به دو پیام رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته گفت: پیام ایشان به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیامی راهبردی، عمیق و دقیق بود و لازم است صاحب‌نظران ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین کنند.

وی پیام رهبر انقلاب به اجلاس سالانه نماز را نیز مهم دانست و افزود: این پیام درباره ارتقای معنویت جامعه و توجه به نماز به عنوان اساس و بنیان حرکت‌های سازنده در جامعه، نیازمند توجه و تامل است.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با دشمن گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ابهام، اظهارات متناقض و فضاسازی رسانه‌ای، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد که باید در برابر این فضاسازی هوشیار بود.

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه‌های مختلف با مشکلات و فشارهایی مواجه است، افزود: جمهوری اسلامی ایران از نظر آمادگی برای مقابله با دشمن در شرایط مطلوبی قرار دارد و اگر دشمن مرتکب خطا شود، پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با دشمن مواجه است، همه باید مراقب باشند.