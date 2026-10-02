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دوره کشوری توانمندسازی تیمهای تخصصی امداد سیلاب با حضور امدادگران استانهای مختلف در بهشهر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوره کشوری توانمندسازی و مهارتافزایی تیمهای تخصصی امداد سیلاب با محوریت درسآموختههای سیلاب جنوب کشور، به میزبانی شهرستان بهشهر در حال برگزاری است.
گلزار رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر گفت: با توجه به آمادگیهایی که باید در راستای پدیده النینو داشته باشیم، سازمان امداد جمعیت هلال احمر تمرینهایی را برای تیمهای تخصصی سیلاب و آبهای خروشان استانهای مختلف کشور در نظر گرفته است که به میزبانی بهشهر برگزار میشود.
وی افزود: این دوره آموزشی به مدت ۴ روز و با حضور تیمهای تخصصی امداد کشور در بهشهر برگزار میشود.
رئیس جمعیت هلال احمر بهشهر گفت: پس از برگزاری کلاسهای تئوری و ارائه مباحث تخصصی، تیمهای شرکتکننده در دوره کشوری توانمندسازی و مهارتافزایی با محوریت درسآموختههای سیلاب جنوب کشور، وارد مرحله عملیاتی شدند.
گلزار افزود: شرکتکنندگان با حضور در فضای عملیاتی، آموختهها و مهارتهای تخصصی خود را در قالب تمرینهای مرتبط با عملیات سیلاب در بهشهر به کار میگیرند.
وی گفت: اجرای بخش عملی این دوره فرصتی برای تمرین کار تیمی، افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای عملیاتی و استفاده از تجربیات و درسآموختههای حوادث گذشته در شرایط عملیاتی است.