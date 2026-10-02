به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید مجتبی حسینی در ستاد تنظیم بازار استان با انتفاد از افزایش بی ضابطه قیمت برخی از کالا‌ها از جمله سیب زمینی و گوشت قرمز گفت: گران فروشی، تنوع قیمت‌ها و کمبود برخی کالا‌ها برای مردم آزار دهنده است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای کنترل این شرایط تلاش کنند.

وی با اشاره به تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن معادل ۲ درصد سیب زمینی مورد نیاز کشور در همدان، افزایش قیمت سیب زمینی تا ۱۰۰ هزار تومان را غیر منطقی عنوان و خاطر نشان کرد: علت اصلی این مشکل، نبود شبکه عرضه است و شهرداری‌ها با ساماندهی بازارچه‌ها و فرمانداری‌ها باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین با تاکید بر عرضه سیب زمینی با قیمت مصوب ۶۵ هزار تومان در خرده فروشی‌ها و هماهنگی کامل برای ورود و خروج کالا‌ها با مسئولان استان، از راه اندازی سامانه ناظر ۷۲۴، با هدف کنترل تورم و ارائه کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی با نرخ مصوب دولتی ۱۸ مهر در استان خبر داد.

خانجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با ارائه گزارش از موجودی کالا‌های اساسی سیب زمین، مرغ، گوشت قرمز گفت: این سازمان در صورت حمایت دستگاه‌های مسئول برای توزیع، می‌تواند تا ۳ ماه آینده سیب زمینی را با قیمت ثابت ۵۵ هزار تومان به مردم عزضه کند.