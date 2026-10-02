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معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور در حاشیه بیستوچهارمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با رئیس هیئت نمایندگی شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای عضو جامعه مشترکالمنافع دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار دوجانبه، طرفین با اشاره به اهمیت همکاریهای بینالمللی و منطقهای در صیانت از سلامت اقتصادی، به بررسی راههای توسعه تعاملات قضایی و اطلاعات مالی در حوزههای مشترک پرداختند.
وحید میرحسینی در این نشست، مقابله هدفمند با جریانهای مالی ناسالم و بستن مجاری تأمین مالی سازمانهای تروریستی و جرایم سازمانیافته فراملی را از اولویتهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر آمادگی دادستانی کل کشور جهت تبادل تجربیات، ارتقای همکاریهای حقوقی–قضایی و همافزایی با نهادهای منطقهای تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، «او. وی. کریلوف» نیز با تأکید بر نقش و جایگاه اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در ثبات و امنیت منطقه، به تشریح ظرفیتهای این شورا در زمینه کشف و رصد جرایم مالی فرامرزی پرداخت و از گسترش سازوکارهای همکاری مشترک در زمینه مبارزه با پولشویی و جریانهای غیرقانونی مالی استقبال کرد.