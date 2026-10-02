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علمای یمن اعلام کردند: سعودیها مکه و مدینه را دستمایه توجیه تهاجم علیه یمن کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، سازمان اوقاف و ارشاد یمن ادامه اقدام نظام سعودی در وارد کردن دو مسجد مقدس مکه و مدینه به تبلیغات سیاسی و نظامی خود علیه ملت یمن را به شدت محکوم کرد و افزود: تکرار این ادعاها، الگوی خطرناکی از بهرهبرداری از قداست دو مسجد مقدس در چارچوب تجاوز به یمن را آشکار میکند.
مردمی را که طی سالها با جنگ، محاصره و حملات مواجه بودهاند، امروز میخواهند در برابر امت به عنوان متجاوز به مقدسات آن، معرفی کنند. درباره خطر ایجاد یا اجرای هر حادثهای از سوی طرف سعودی و سپس نسبت دادن آن به یمنیها هشدار میدهیم.
انجمن علمای یمن با انتشار بیانیهای ادعای هدف قرار گرفتن نیروگاه برق مدینه منوره از سوی جنبش انصارالله را دروغ جدید و بهتان بزرگ عربستان سعودی دانست.
همچنین به گزارش پایگاه اینترنتی المسیره، انجمن علمای یمن در این بیانیه تصریح کردند: این دروغ در ادامه زنجیره دروغهایی است که نظام سعودی در پیش گرفته است و خطرناکتر از آن، سوء استفاده پَست و رذیلانه این نظام از قداست مکه مکرمه و مدینه منوره در این بهتان بزرگ است.
انجمن علمای یمن در ادامه این بیانیه تاکید کرد: این افتراها پیش از هر چیز، حرمت و قداست مکه مکرمه و مدینه منوره را خدشه دار میکند و جهان اسلام باید این اقدام را نکوهش کرده و اصرار و پافشاری نظام سعودی بر این سوء استفاده زشت را محکوم نموده و جلوی آن را بگیرد.
این بیانیه میافزاید: جهان اسلام حقیقت این افترای تکراری از سوی نظام سعودی و اهداف خبیثانه آن را در چهره پردازی نادرست از مردم یمن درک میکند؛ ملتی که در گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) صحنهها و میدانها را با میلیونها نفر به صورتی بیسابقه در سراسر جهان پر کرد، همانطور که آن را در دفاع از مقدسات در برابر اهانتهای صهیونیستی به قرآن و خاتم پیامبران و فرستادگان پر ساخت و نیز همانگونه که در روزگار تنهایی در یاری مسائل بزرگ امت و در صدر آنها آرمان فلسطین به میدان آمد.
علمای یمن در این بیانیه تأکید کردند: مسئولیت علمای امت این است که وقاحت و زیاده گویی نظام سعودی در برابر مردم ایمان و حکمت آنگونه که پیامبر اکرم (ص) توصیف فرمودهاند، محکوم کنند و همانطور که گفتهاند باید در برابر این بهتان بزرگ بایستند و سخن حق را در برابر نظام ستمگر سعودی بگویند. رژیمی که نزدیک به ۱۲ سال است به یمن تجاوز کرده و آن را محاصره کرده است، فرودگاه صنعا را میبندد و آن را بمباران میکند در حالی که آسمان خود را به روی صهیونیستها میگشاید و در فرودگاههایش به آنان خدمات ارائه میدهد.
در پایان این بیانیه آمده است: نظام سعودی که بار اصلی این بهتان و دروغ را علیه ملت مسلمان و عزتمند یمن به دوش میکشد، باید منتظر عذابی بزرگ باشد و یقین داشته باشد که سرانجامش زیان آشکار خواهد بود.
سخنگوی جنبش انصارالله یمن هم دراین باره اعلام کرد: دشمن متجاوز سعودی بار دیگر به سوء استفاده آشکار از مقدسات اسلامی و اتهام زنیهای باطل و دروغین خود علیه ملت یمن روی آورده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی سبأ نت، «عمرالبخیتی» در مصاحبهای با این پایگاه در این باره گفت: «ادعاهای دشمن متجاوز سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن نیروگاه برق در مدینه منوره کاملاً بیاساس و بهتانی جدید علیه ملت مسلمان یمن است و تمامی پیامدهای ناشی از آن بر عهده خود دشمن خواهد بود.»
وی اظهار داشت: دشمن سعودی پس از آنکه در دروغ پردازی هدف قرار دادن مکه مکرمه ناکام ماند، امروز به دروغ جدیدی متوسل شده است، اما این ادعا هم به یاری خداوند و بیداری ملتهای مسلمان نظیر ادعای پیشین شکست خواهد خورد.
سخنگوی جنبش انصارالله یمن در پایان تأکید کرد: دشمن سعودی هیچ راهی جز توقف تجاوز به یمن و پایان دادن به محاصره آن ندارد و هیچ دروغی در جهان نمیتواند مانع از تحقق خواستههای برحق و مشروع ملت یمن شود.