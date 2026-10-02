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امام جمعه زنجان بر اقتدار و عدالتمحوری پلیس در تأمین امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی گفت: اقتدار پلیس باید در کنار عدالتمحوری باشد، بهگونهای که مجرمان احساس ناامنی و شهروندان قانونمدار احساس آرامش کنند.
حجتالاسلام والسلمین سیدمصطفی حسینی افزود: نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و برقراری نظم، به اقتدار نیاز دارد و اقتدار به معنای برخورد خشن یا استفاده بیضابطه از قدرت نیست.
وی تأکید کرد: مردم باید پلیس را پشتیبان و همراه خود بدانند و امنیت شهروندان و برخورد با قانونشکنان در اولویت مأموریتهای انتظامی قرار گیرد.
امام جمعه زنجان با اشاره به روز ملی روستا و عشایر گفت: ایجاد اقتصاد پایدار متناسب با ظرفیت هر منطقه، در کنار تأمین زیرساختها، برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان ضروری است.
حجتالاسلام والسلمین سیدمصطفی حسینی درباره جابهجایی خانوارهای کوی فلسطین زنجان نیز گفت: بیش از ۴۰ خانوار از حدود ۱۳۰ خانوار این منطقه جابهجا شدهاند و طبق برنامه، بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی تا پایان سال و واحدهای باقیمانده حداکثر تا مهر ۱۴۰۶ تحویل میشوند.
وی با تأکید بر ظرفیت گردشگری روستاهای استان افزود: معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی و ایجاد زیرساختهای لازم میتواند به رونق گردشگری و اقتصاد روستایی کمک کند.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان همچنین بر تقویت انسجام اجتماعی و حضور اقشار مختلف مردم در برنامههای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مشارکت گروههای مختلف با دیدگاهها و سلایق متفاوت میتواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.