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محمد نخودی و امیرحسین زارع با پیروزی در فینال اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای آسیایی ناگویا به مدال طلا رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد نخودی و امیرحسین زارع دو کشتیگیر مازندرانی در بازیهای آسیایی ناگویا با پیروزی در دیدارهای فینال اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند.
در وزن ۸۶ کیلوگرم محمد نخودی کشتیگیر جویباری کشورمان، در نخستین دیدار خود مقابل رایان ابوریالا از اردن با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. نخودی در مرحله یکچهارم نهایی مقابل جئونگ یئون لی از کره جنوبی با نتیجه ۱۱ بر یک به برتری رسید و راهی مرحله نیمهنهایی شد.
وی در نیمهنهایی نیز مقابل مالک شاوائف از قرقیزستان با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و به فینال راه یافت. نخودی در دیدار فینال وزن ۸۶ کیلوگرم مقابل هایاتو ایشیگورو از ژاپن با نتیجه ۹ بر ۶ به پیروزی رسید و مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا را از آن خود کرد.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز امیرحسین زارع کار خود را با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل تایکی یاماموتو از ژاپن در مرحله یکهشتم نهایی آغاز کرد. زارع در مرحله یکچهارم نهایی در مدت ۷۰ ثانیه با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ضیامحمد ساپاروف از ترکمنستان به پیروزی رسید و راهی نیمهنهایی شد.
وی در مرحله نیمهنهایی مقابل کاسیمبک یدیگه از قزاقستان قرار گرفت و در حالی که تا ثانیههای پایانی ۳ بر یک عقب بود، در نهایت با نتیجه ۳-۳ به پیروزی رسید و فینالیست شد.
زارع در دیدار فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم مقابل بوهیردون از چین با نتیجه ۱۴ بر ۲ به پیروزی رسید و مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آورد.
اما در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیمزاده پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکهشتم نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل دیوشان چارلز فرناندو از سریلانکا به پیروزی رسید.
ابراهیمزاده در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند شکست خورد و با توجه به راهیابی این کشتیگیر به فینال، به جدول شانس مجدد راه یافت.
آزادکار مازندرانی در جدول شانس مجدد مقابل سید عمر زازی از افغانستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۵ بر ۵ به پیروزی رسید تا راهی دیدار ردهبندی شود.
ابراهیمزاده در دیدار ردهبندی برای کسب مدال برنز به مصاف کوتارو کیوکا، قهرمان المپیک پاریس از ژاپن، رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و به مقام پنجمی رسید.
با این نتایج، پرونده سه کشتیگیر مازندرانی حاضر در نخستین روز رقابتهای کشتی آزاد بازیهای آسیایی ناگویا با کسب ۲ مدال طلا و یک مقام پنجمی بسته شد.
علی مؤمنی دیگر کشتی گیر مازنی نیز در وزن ۵۷ کیلوگرم شنبه ۱۱ مهرماه به مصاف حریفان خواهد رفت.