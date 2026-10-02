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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از انعقاد قرارداد خرید ۲۰۰۰ خودروی هیبریدی برای ناوگان تاکسیرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی گفت: این خودروها با یک باک بنزین امکان پیمایش حدود ۱۸۰۰ کیلومتر در سطح شهر را دارند و پیشبینی میشود تا حدود یک ماه آینده وارد چرخه ناوگان شوند.
وی افزود: تاکنون ۱۳۰۰ تاکسی برقی وارد چرخه ناوگان تاکسیرانی شده و ۲۰۰ دستگاه دیگر در مراحل بانکی قرار دارند. همچنین ۲۰۰ تاکسی برقی در جریان جنگ آسیب دیدهاند که پس از تعمیر و آمادهسازی مجدداً وارد چرخه فعالیت خواهند شد.
رحیمی ادامه داد: در مجموع ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی آیون در اختیار داریم و حدود ۴۰۰ دستگاه نیز پیش از این وارد ناوگان شدهاند که تعداد تاکسیهای برقی را به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه میرساند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه با ورود هر تاکسی آیون، یک تاکسی فرسوده از ناوگان خارج میشود، گفت: قیمت این تاکسیها یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است و شهرداری یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت میکند؛ بنابراین رانندگان با اسقاط خودروی فرسوده و بدون نیاز به آورده نقدی میتوانند این خودرو را خریداری کنند.