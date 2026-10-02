به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: خدمات پزشکی رایگان، مشاوره‌های تغذیه، خانواده و روان‌شناسی از جمله خدماتی است که در میزخدمت به مردم ارائه شد.

سردار هادی رفیعی‌کیا افزود: برخی از شهروندان نیز درباره وسایل نقلیه توقیفی و مشکلات مربوط به رفع توقیف آنها مراجعه کرده‌اند که در چارچوب قانون و با استفاده از حداکثر اختیارات، مشکلات آنان بررسی و برای رفع توقیف اقدام شود.

وی گفت: موضوعات مربوط به پلاک، نیروی انسانی و استخدام نیز از دیگر مواردی است که در میز خدمت نیروی انتظامی به درخواست‌های مردم درباره آنها رسیدگی شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: مسئولان و کارشناسان نیروی انتظامی هرمزگان با حضور مستقیم و بدون واسطه در میان مردم، از نزدیک در جریان مشکلات، درخواست‌ها و مطالبات شهروندان قرار گرفتند و برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده، راهکار‌های لازم را ارائه کردند.

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وی گفت: برگزاری میز خدمت نیروی انتظامی هرمزگان با هدف ارتباط مستقیم با مردم، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و تسهیل روند رسیدگی به مسائل و درخواست‌های آنان انجام شد.