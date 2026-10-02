مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۱۹۵ کلاس درس شهرستان تبریز در قالب نهضت گسترش عدالت آموزشی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد فرهودی با اشاره به ضرورت جبران کمبود فضا‌های آموزشی در تبریز اظهار کرد: شهرستان تبریز از نظر سرانه فضای آموزشی در زمره مناطق دارای پایین‌ترین سرانه آموزشی استان قرار دارد، اما با اقدامات دولت، خیران مدرسه‌ساز و مشارکت مردم، روند توسعه فضا‌های آموزشی در این شهرستان شتاب گرفته و اکنون ۱۹۵ پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در حال ساخت است.

وی اظهار کرد: توسعه فضا‌های آموزشی و ایجاد محیط‌های استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان، یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه نوسازی مدارس استان است و بر این اساس اجرای طرحهای آموزشی در مناطق مختلف شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرحها با هدف کاهش کمبود فضا‌های آموزشی، پاسخگویی به نیاز‌های موجود و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جمعیت دانش‌آموزی تبریز انجام می‌شود و بهره‌برداری از آنها می‌تواند گام مؤثری در ارتقای سرانه آموزشی شهرستان باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی ادامه داد: نهضت توسعه عدالت آموزشی با تکیه بر همکاری خیران، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم شکل گرفته است و امروز شاهد همراهی گسترده بخش‌های مختلف برای توسعه فضا‌های آموزشی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تکمیل طرحهای در حال اجرا و آغاز طرح‌های جدید، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان تبریز به فضا‌های آموزشی استاندارد و ایمن فراهم شود.