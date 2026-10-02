به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیران حوزه رسانه کشور با حضور در فولاد مبارکه، از خطوط تولید آسیب‌دیده در حملات صهیونیستی ـ آمریکایی و بخش‌های بازسازی‌شده این مجموعه صنعتی بازدید کردند؛ که هدفشان روایت تلاش فولادمردان و تبیین دستاورد‌های جبهه صنعت در بازگشت خطوط تولید به مدار فعالیت بود.

در این بازدید، مدیران رسانه‌ای کشور از نزدیک در جریان روند بازسازی تجهیزات و خطوط آسیب‌دیده فولاد مبارکه قرار گرفتند؛ روندی که با تکیه بر توان متخصصان داخلی و با هدف استمرار تولید و کاهش وقفه در فعالیت‌های صنعتی دنبال شده است.

هادی نباتی‌نژاد، مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه گفت: روایت آنچه در فولاد مبارکه پس از حملات اتفاق افتاد، تنها روایت بازسازی چند تجهیز نیست؛ بلکه روایت انسان‌هایی است که در جبهه صنعت، دانش و تجربه خود را برای تداوم تولید به کار گرفتند.

وی افزود: همان‌گونه که در رویداد «محکم‌تر از فولاد» تلاش شد حماسه فولادمردان از زبان نویسندگان و روایتگران کشور ثبت شود، حضور مدیران رسانه‌ای نیز فرصتی برای انعکاس ابعاد این تلاش و دستاورد‌های متخصصان صنعت فولاد است؛ روایتی از فولاد که در نهایت، روایت توان و ایستادگی ایران در جبهه تولید است.