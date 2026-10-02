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مدیران حوزه رسانه کشور با حضور در فولاد مبارکه، روایتگر بخشهای بازسازیشده این مجموعه صنعتی آسیب دیده از جنگ شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیران حوزه رسانه کشور با حضور در فولاد مبارکه، از خطوط تولید آسیبدیده در حملات صهیونیستی ـ آمریکایی و بخشهای بازسازیشده این مجموعه صنعتی بازدید کردند؛ که هدفشان روایت تلاش فولادمردان و تبیین دستاوردهای جبهه صنعت در بازگشت خطوط تولید به مدار فعالیت بود.
در این بازدید، مدیران رسانهای کشور از نزدیک در جریان روند بازسازی تجهیزات و خطوط آسیبدیده فولاد مبارکه قرار گرفتند؛ روندی که با تکیه بر توان متخصصان داخلی و با هدف استمرار تولید و کاهش وقفه در فعالیتهای صنعتی دنبال شده است.
هادی نباتینژاد، مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه گفت: روایت آنچه در فولاد مبارکه پس از حملات اتفاق افتاد، تنها روایت بازسازی چند تجهیز نیست؛ بلکه روایت انسانهایی است که در جبهه صنعت، دانش و تجربه خود را برای تداوم تولید به کار گرفتند.
وی افزود: همانگونه که در رویداد «محکمتر از فولاد» تلاش شد حماسه فولادمردان از زبان نویسندگان و روایتگران کشور ثبت شود، حضور مدیران رسانهای نیز فرصتی برای انعکاس ابعاد این تلاش و دستاوردهای متخصصان صنعت فولاد است؛ روایتی از فولاد که در نهایت، روایت توان و ایستادگی ایران در جبهه تولید است.