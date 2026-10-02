امروز آمریکا فکر می‌کند مقاومت مردم زیر فشار تمام شدنی است و تنگه هرمز باز می‌شود، اما آمریکا دچار سردرگمی شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه امروز در حرم مطهر رضوی گفت: دستور رهبر انقلاب مربوط به اعلام شرایط بود نه مذاکره، متاسفانه بعضی از عزیزان ما در مراجعه و مذاکره به آمریکا، یک ژستی به خودشان می گیرند آمریکا از این موضوع بهربره داری می کند و آن را در دنیا پخش می کند اینها انتظار مذاکره دارند و به مذاکره و تمام شدن جنگ محتاج هستند نه ما. نباید طوری رفتار کنیم که آمریکا تصور کند ما به مذاکره محتاج هستیم.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی افزود: آمریکا در محاسبات اولیه خود دچار اشتباه شد و گمان می‌کرد این کشور را می‌تواند با به شهادت رساندن رهبر فرزانه نظام تسلیم خود سازد، اما نمی‌دانست این کار روشن کردن آتشی بود که به راحتی خاموش نمی‌شود ما خونخواه رهبریم و شعله‌های این انتقام تا نابودی آمریکا خاموش نمی‌شود.

وی ادامه داد: تهدیدات آمریکا دیگر اثری ندارد و مردم انقلابی تحت تاثیر این تهدیدات قرار نمی‌گیرند دشمن می‌داند که در راه‌اندازی جنگ داخلی در کشور نیز به نتیجه نمی‌رسد.

امام جمعه مشهد با اشاره به برگزاری اجلاس نماز در مشهد گفت: نماز مانع گناه و فحشا در جامعه و محور زندگانی است و مصونیت در برابر انحرافات ایجاد می‌کند.

وی افزود: آمریکا با فشارهای روانی و تهدید به دنبال مستاصل کردن مردم و پایان مقاوومت است،اما استمرار ایستادگی مردم محاسبات دشمن را با شکست مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به مسئولان کشور چنین بیان کرد: وحشت ما از تاثیر بعضی از مسئولان، نسبت به تهدیدات آمریکا است و امیدوارم عزیزان مسئول مانیز متاثر نشوند و این تهدیدات در آنها اثر نکند.