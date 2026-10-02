به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج ورزشکاران سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این خصوص گفت: این رژه به همت بسیج ورزشکاران سپاه شهدا آذربایجان‌غربی و با همکاری هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان برگزار شد.

فریبرز رضایی ادامه داد: رژه با حضور بیش از ۱۰۰ خودروی آفرودی و ۳۰۰ موتورسوار بسیجی در قالب باشگاه‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان و با شعار "ورزشکاران جانفدا" در مسیر منتهی به مصلی امام خمینی ارومیه برگزار شد.

مسئول بسیج ورزشکاران سپاه شهدای استان ضمن تشکر از مشارکت‌کنندگان در این رژه، اعلام آمادگی ورزشکاران برای جانفدایی در راه وطن و رهبری را مهم‌ترین هدف از این رویداد دانست.

وی با بیان اینکه این همایش به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس امروز مصادف با ۱۰ مهر ماه در ارومیه برگزار شد، گفت: هفته دفاع مقدس، برای ایرانیان یادآور روز‌هایی است که مردم در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر ایستادند، امروز نیز برگزارکنندگان رزمایش «جان‌فدای ایران» تلاش دارند همین مفهوم را در قالب یک اجتماع مردمی بازنمایی کنند؛ اجتماعی که خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در آن حضور دارند.