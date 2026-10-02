به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یاماموتو از ژاپن را شکست داد.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر ساپاروف از ترکمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت.

زارع در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۳ کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و فینالیست شد.

وی در فینال با نتیجه ۱۴ بر ۲ بوهیردون از چین را از پیش روی برداشت و صاحب مدال طلا شد.