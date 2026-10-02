خطیب جمعه چرمهین در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: پیام رهبر انقلاب، شبیخون به محاسبات دشمن بود.

پیام رهبر انقلاب، شبیخون به محاسبات دشمن بود

پیام رهبر انقلاب، شبیخون به محاسبات دشمن بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر چرمهین گفت: پیام روشن رهبر انقلاب، پاسخی به جورچین توطئه‌های دشمنان بود و امروز قدرت ملت ایران و محور مقاومت برای دنیای استکبار آشکار شده است.

حجت‌الاسلام مجید قاسمی با اشاره به تحولات منطقه افزود: محور مقاومت امروز نقشه دشمنان را در نطفه خفه کرده است و ملت ایران نیز با وجود مشکلات معیشتی و فشار‌های ناشی از محاصره دشمن، پس از هفت ماه جنگ همه‌جانبه با تمام توان در برابر دنیای استکبار ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به تحولات عراق گفت: حضور طولانی‌مدت آمریکا در عراق، علاوه بر هزینه‌های انسانی، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم این کشور به همراه داشت و خروج نیرو‌های آمریکایی پس از بیش از دو دهه حضور، یکی از تحولات مهم منطقه است.

وی افزود: تحولات عراق نشان داد ملت‌های منطقه در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه بیگانگان ایستادگی می‌کنند.

خطیب جمعه چرمهین ادامه داد: آمریکا امروز در دو راهی فشار و جنگ فرسایشی قرار گرفته است، اما هیچ‌یک از این توطئه‌ها به نتیجه نخواهد رسید. امروز راهبرد جمهوری اسلامی از بازدارندگی به تهاجم رسیده و اگر دشمن دست به تعرض بزند، پاسخ ایران می‌تواند دامنه جنگ را فرامنطقه‌ای کند.

حجت‌الاسلام قاسمی همچنین رزمایش «جان‌فدا» را نماد اقتدار، شکوه و قدرت ملت ایران اسلامی دانست و گفت: این رزمایش جلوه‌ای از توان و آمادگی جمهوری اسلامی بود که دنیا شاهد آن بود و ملت ایران از آزمون‌های الهی نیز سربلند بیرون خواهد آمد.